După Germania şi Ungaria, încă o țară a cerut SUA o excepție de la sancțiunile asupra petrolului rusesc. Care a fost motivul invocat

Bulgaria, urmând exemplul Germaniei şi Ungariei, a solicitat o excepţie din partea SUA privind aplicarea sancţiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, care deţine singura rafinărie bulgară, a confirmat miercuri, în parlamentul de la Sofia, ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov.

Potrivit ministrului menţionat cererea a fost înaintată Washingtonului la sfârşitul lunii octombrie, la câteva zile după ce administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat sancţiuni împotriva Lukoil şi Rosneft, două dintre principalele companii petroliere ruseşti, sancţiuni aplicabile începând din data de 21 noiembrie, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Donald Trump speră că, prin aceste sancțiuni – mai ales prin cele secundare, care ar putea viza companiile și statele ce continuă să facă afaceri cu firmele rusești –, vor fi reduse veniturile Rusiei din energie. Astfel, Moscova ar avea mai puțini bani pentru finanțarea armatei și ar fi nevoită să accepte încheierea războiului din Ucraina în condițiile dorite de SUA și de aliații occidentali.

Până la declaraţia de miercuri a ministrului bulgar al Energiei, autorităţile de la Sofia nu anunţaseră public solicitarea unei astfel de scutiri, iar anunţul acestuia nu precizează perioada pentru care a fost cerută excepţia.

Obiectivul acestei solicitări, a mai spus ministrul citat, este „obţinerea unei scutiri care să garanteze stabilitatea şi continuitatea producţiei pe teritoriul naţional, să asigure acoperirea nevoilor şi, în consecinţă, menţinerea nivelului preţurilor la combustibili”.

Germania a anunţat că a obţinut deja din partea SUA o scutire de la aplicarea sancţiunilor împotriva Rosneft, companie care operează o mare rafinărie lângă Berlin.

De asemenea, premierul ungar Viktor Orban a obţinut, în urma summitului de vineri cu Trump, acordul SUA de a continua să cumpere petrol prin conducte ruseşti, întrucât Ungaria este o ţară lipsită de ieşire la mare şi se poate aproviziona mai dificil din alte surse.

