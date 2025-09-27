Live TV

După incidentele din Danemarca, Norvegia semnalează drone misterioase deasupra unei baze militare

Data publicării:
profimedia-0799534263
Baza aeriană Orland, Norvegia. Foto: Profimedia Images

Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare, potrivit presei locale. 

„Putem confirma că am primit informaţii despre o posibilă activitate a dronelor observată în zona din jurul bazei aeriene de la Orland, unde se află avioane de vânătoare”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei norvegiene pentru ziarul Dagens Naeringsliv, referindu-se la o bază aeriană situată în centrul ţării şi unde sunt staţionate avioane de vânătoare F-35, scrie agenția EFE preluată de Agerpres.

Apariţiile dronelor au fost semnalate sâmbătă în afara perimetrului bazei, iar operaţiunile acesteia nu au fost afectate, potrivit aceluiaşi purtător de cuvânt.

Poliţia a transmis de asemenea că ia în serios aceste semnalări şi că a lansat o anchetă, dar este încă prea devreme pentru concluzii.

Aceste relatări din Norvegia vin după ce în Danemarca autorităţile au anunţat că noi drone au fost observate deasupra unor instalaţii militare vineri seară, inclusiv în zona unei baze aeriene.

Citește și: O gaură uriașă în zidul anti-drone al Europei: De ce scutul de apărare propus de UE s-ar putea transforma într-o „Linie Maginot în cer”

Danemarca a închis luni aeroportul din Copenhaga în urma apariţiei unor drone de origine necunoscută, incidente care s-au repetat de atunci în proximitatea altor aeroporturi şi a unor baze militare daneze.

Guvernul de la Copenhaga, oraş unde va avea loc săptămâna viitoare un summit al liderilor europeni, vorbeşte despre un „atac hibrid” efectuat de un „actor profesionist”.

Citește și: Bazele militare din Germania au raportat 270 de incidente cu drone în doar 3 luni. „Ramstein a fost vizitată de 15 aparate, simultan” 

Ambasada rusă în capitala daneză a respins „speculaţiile absurde” despre implicarea Moscovei şi vede în acestea o „provocare orchestrată”, în timp ce Kremlinul a denunţat „isteria” europenilor care acuză tot mai des Rusia de încălcarea spaţiului lor aerian cu avioane sau drone.

Pe 23 septembrie, drone au paralizat traficul aerian în Danemarca și Norvegia, forțând închiderea aeroporturilor din Copenhaga și Oslo. Ursula von der Leyen avertizează că Europa se confruntă cu „un tipar” de atacuri care pun în pericol infrastructura critică.

