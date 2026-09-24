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După întâlnirea cu Trump, Erdogan se declară „încrezător” că Turcia va putea cumpăra avioane de luptă F-35 americane

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Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan. Sursa foto: Profimedia Images
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Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi, la plecarea sa de la New York unde s-a întâlnit cu omologul său american Donald Trump, că este „încrezător” în capacitatea ţării sale de a se alătura din nou programului de avioane F-35 şi de a achiziţiona aceste avioane de luptă americane, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Preşedintele american şi-a exprimat disponibilitatea cu privire la reincluderea Turciei în programul (de avioane de luptă) F-35. Acum aşteptăm măsuri concrete”, le-a declarat Erdogan jurnaliştilor turci la New York, înainte de îmbarcare pentru a se întoarce la Ankara.

„Sunt încrezător că vom obţine rezultate”, a mai spus şeful statului turc.

Turcia, stat membru NATO, este de mult timp interesat să cumpere aceste avioane de vânătoare. Procesul a fost însă blocat de Congresul SUA după achiziţionarea de către Turcia, în 2017, a sistemului rusesc de apărare antirachetă S-400.

Ca răspuns, Washingtonul a exclus Ankara din programul de avioane de luptă F-35 în 2019 şi a impus sancţiuni în baza unei legi adoptate de Congres anul următor. Aceste obstacole în calea proiectelor de apărare ale Turciei au afectat relaţiile bilaterale.

Problema a fost ridicată de oficiali turci şi americani la summitul NATO din iulie, dar nu a fost complet rezolvată.

„Relaţia noastră bilaterală cu preşedintele Trump a dat un nou impuls relaţiilor turco-americane. Cooperarea dintre cele două ţări a progresat semnificativ în comparaţie cu administraţia anterioară”, a subliniat Erdogan.

Mai multe surse turceşti şi străine au declarat recent pentru AFP că Turcia este hotărâtă să renunţe la sistemele ruseşti S-400, eventual prin vânzarea lor către o ţară terţă.

Ankara va trebui însă să obţină undă verde de la Moscova pentru a face acest lucru.

Editor : C.L.B.

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