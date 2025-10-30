După întâlnirea cu Xi Jinping, Trump a anunțat că reduce tarifele aplicate Chinei. Ce au stabilit privind războiul din Ucraina

Preşedintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, s-au întâlnit pentru prima dată în ultimii șase ani și au discutat timp de o oră și 40 de minute. Liderul SUA a părăsit joi oraşul sud-coreean Busan, iar la bordul Air Force One a declarat reporterilor că SUA va reduce tarifele vamale aplicate Chinei.

Trump a oferit o evaluare pozitivă a întâlnirii sale cu liderul chinez Xi Jinping, afirmând că au ajuns la un acord comercial care ar putea fi semnat în curând, deşi nu a oferit detalii suplimentare, scrie CNN, potrivit News.ro.

Întrebat de un reporter la bordul avionului Air Force One cât de repede crede că se va ajunge la un acord, Trump a răspuns: „Cred că destul de repede, nu avem prea multe obstacole majore”.

Apoi a adoptat un ton mai categoric, declarând: „Avem un acord. Acum, vom renegocia acordul în fiecare an, dar cred că acesta va rămâne în vigoare pentru o lungă perioadă de timp”.

„Este un acord pe un an şi îl vom prelungi după un an”, a adăugat el.

Trump a mai spus că el şi Xi au căzut de acord asupra „aproape tuturor aspectelor”, inclusiv asupra comerţului cu soia şi a tarifelor legate de fentanil.

„Am discutat despre multe dintre elementele despre care vorbiţi tot timpul”, a spus președintele SUA.

Taxe mai mici pentru China

„După cum ştiţi, am impus Chinei o taxă vamală de 20% din cauza importurilor de fentanil, ceea ce reprezintă o taxă mare”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, după ce a părăsit Coreea de Sud, potrivit CNN.

„Am redus-o cu 10%, astfel încât să fie de 10% în loc de 20%, cu efect imediat”.

Trump a adăugat că el crede că Xi „va depune eforturi susţinute pentru a opri moartea care se apropie”.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că el şi liderul chinez Xi Jinping au căzut de acord asupra „multor puncte foarte importante” în cadrul întâlnirii lor cruciale din Coreea de Sud.

Printre acestea se numără şi soia.

„Suntem de acord asupra multor elemente, cantităţi mari, cantităţi enorme de soia şi alte produse agricole vor fi achiziţionate imediat, începând chiar de acum”, a mai declarat Trump reporterilor.

Tarifele impuse de Trump au determinat China să înceteze achiziţionarea de soia din SUA în luna mai, lăsând fermierii din toată ţara cu miliarde de dolari în culturi nevândute, iar unii dintre ei punând la îndoială politicile unui preşedinte pe care mulţi dintre ei l-au votat.

Trump a mai spus că problema pământurilor rare a fost rezolvată şi că nu mai există obstacole în acest sens.

El a spus că va merge în China în aprilie şi că Xi va veni în SUA la un moment dat după aceea.

SUA și China „vor colabora” privind războiul din Ucraina

Donald Trump a mai declarat la bordul avionului Air Force One că SUA şi China vor „colabora” în ceea ce priveşte războiul din Ucraina.

Înainte de întâlnire, preşedintele american, care tocmai anunţase reluarea imediată a testelor nucleare, l-a calificat pe omologul său drept „un negociator redutabil”, spunând că se aşteaptă la o întâlnire „foarte reuşită”.

Xi Jinping a spus că era „o plăcere să-l revadă” pe Donald Trump, în timp ce cei doi pozau pentru fotografi într-o clădire austeră a aeroportului din Busan (sud-est).

„China şi Statele Unite pot să-şi asume împreună responsabilităţile de mari puteri şi să colaboreze la realizarea unor proiecte mai ambiţioase şi mai concrete, pentru binele celor două ţări şi al întregii lumi”, a afirmat el.

Editor : C.L.B.