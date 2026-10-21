După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de pace în Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a spus miercuri trimisului special al SUA, Steve Witkoff, că Moscova este dispusă, în principiu, să reia luna viitoare discuţiile cu Ucraina şi SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, a declarat Iuri Uşakov, consilierul liderului de la Kremlin, relatează Reuters.

Astfel de discuţii nu au mai avut loc din februarie.

Uşakov a afirmat că negocierile ar trebui să se concentreze pe garanţiile de securitate pentru Rusia şi Ucraina după încheierea conflictului.

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că este necesar să se îngheţe frontul ca prim pas în negocierile pentru a pune capăt războiului.

„Acum trebuie să îngheţăm situaţia şi cred că aceasta este adevărata modalitate de a pune capăt acestui război. Numiţi-o încetare a focului sau oprire a uciderilor, aşa cum a spus preşedintele Trump, o îngheţare, o oprire. Este minimul pe care îl aşteptăm astăzi din partea Rusiei”, a declarat preşedintele ucrainean într-un interviu acordat Fox News.

„Apoi, desigur, ne vom adresa preşedintelui şi europenilor şi le vom cere garanţii în materie de securitate”, a adăugat el, citat de AFP, potrivit News.ro.

Ce a discutat Putin cu Witkoff

Aceste declaraţii au loc în timp ce emisarul special al SUA, Steve Witkoff, care a venit la Sankt Petersburg, l-a îndemnat miercuri pe liderul rus Vladimir Putin să ia în considerare reluarea negocierilor de pace cu Ucraina, mediate de SUA, şi să analizeze noi idei privind încheierea războiului, pe fondul ultimelor eforturi ale Washingtonului de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.

Discuţiile, care au avut loc într-un grandios palat imperial din Sankt Petersburg - aceasta fiind a noua întâlnire faţă în faţă dintre Witkoff şi Putin -, au început cu un gest de bunăvoinţă din partea Rusiei: eliberarea lui Stephen Hubbard, un profesor american pensionat reţinut în Rusia.

Putin s-a oferit, de asemenea, să-l ajute pe preşedintele american Donald Trump în relaţiile cu Iranul, afirmând că Rusia are o relaţie de zeci de ani cu Teheranul, pe care s-a oferit în repetate rânduri să o folosească pentru a răspunde preocupărilor SUA cu privire la programul nuclear al Iranului.

Rusia ar putea, de asemenea, să furnizeze cantităţi mari de îngrăşăminte Statelor Unite pentru a ajuta fermierii americani, i-a spus preşedintele rus lui Witkoff, adăugând că doreşte să discute despre o potenţială întâlnire în China, luna viitoare, cu Trump, la care, potrivit sugestiilor de la Kremlin, ar putea participa şi preşedintele chinez Xi Jinping.

Întâlnirea a avut loc pe fondul îngrijorărilor de la Kiev şi din rândul aliaţilor săi că Statele Unite se retrag din sprijinul acordat Ucrainei, reţinând uneori informaţii de intelligence în timp real privind atacurile ruseşti şi împiedicând comunicaţiile militare ale Ucrainei.

Putin, care a dat puţine semne că ar fi dispus să facă compromisuri în privinţa obiectivelor sale principale de război - printre care se numără controlul deplin al Rusiei asupra regiunii Doneţk din estul Ucrainei şi interzicerea aderării Kievului la NATO -, l-a primit pe Witkoff la Palatul Constantin, un grandios edificiu imperial situat în oraşul natal al şefului Kremlinului.

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin pentru investiţii, a fost de asemenea prezent la întâlnirea cu Witkoff, în timp ce ambele părţi au discutat despre potenţialul cooperării economice postbelice dintre Rusia şi SUA.

Editor : C.L.B.