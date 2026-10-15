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După înțelegerea lui Trump cu Putin: AfD vrea motorină rusească pentru Germania

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Meetings of the parliamentary groups
Lidera AfD, Alice Weidel. Foto: Profimedia
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Din articol
Cancelarul Merz respinge cererile și solicită sancțiuni mai severe Concluzie eronată: cantitatea de motorină a lui Trump ajunge doar pentru câteva zile Ruptură politică cu aliații

Lidera partidului german de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, ia ca model acordul lui Donald Trump cu Vladimir Putin și solicită motorină rusească pentru Germania. Luni, la Berlin, liderul AfD, Alice Weidel, a descris demersul lui Trump ca fiind un model direct, scrie Merkur.

„Vrem și noi un acord privind motorina pentru germani, pentru țara noastră, pentru Germania. Și de aceea trebuie să ne așezăm la masa negocierilor”, le-a declarat Weidel jurnaliștilor. Trump urmează o cale „corectă” și „foarte pragmatică” pentru SUA: „El s-a retras, încheie acorduri privind motorina pentru consumatorii săi, pentru consumatorii americani, în timp ce noi rămânem pe margine.”

Potrivit lui Weidel, politica germană față de Ucraina a eșuat. Așa cum arată dezbaterea din mediul politic berlinez, pe lângă AfD, și o parte din BSW solicită imitarea acestei abordări.

Cancelarul Merz respinge cererile și solicită sancțiuni mai severe

Cancelarul federal Friedrich Merz (CDU) a respins imediat și cu fermitate cererile anterioare privind o schimbare de curs și acțiunea unilaterală a lui Trump. „Luăm act de acordul dintre Statele Unite și Rusia privind exportul de motorină”, a declarat Merz. „Pentru Germania și pentru Europa, o astfel de decizie este de neconceput.”

Rusia „va negocia serios doar sub presiune”, a subliniat cancelarul federal.

În urma atacurilor rusești continue asupra rețelei civile de energie a Ucrainei, Merz a cerut chiar o înăsprire a sancțiunilor existente. Se pare că Moscova nu răspunde la propunerile pașnice și la ofertele de negociere.

Și miniștrii de Externe ai UE și-au reafirmat poziția unitară și au decis luni noi sancțiuni împotriva a aproape 1.600 de persoane responsabile și organizații suplimentare.

Concluzie eronată: cantitatea de motorină a lui Trump ajunge doar pentru câteva zile

În culise, însă, anunțul lui Trump dezvăluie contradicții semnificative față de realitatea pieței. Trump declarase că a convenit cu Putin ca „imediat” să fie puse la dispoziție peste 300.000 de tone de motorină pentru SUA și piața mondială, scrie Merkur.

Din punct de vedere economic, însă, această cantitate este marginală în raport cu necesarul zilnic: după cum arată calculele, cantitățile din acordul lui Trump cu Rusia privind motorina sunt suficiente doar pentru câteva zile, având în vedere consumul zilnic enorm de combustibil al economiei americane.

De asemenea, experții în energie explică de ce prețurile combustibililor rămân ridicate în ciuda anunțului lui Trump. Prin urmare, observatorii văd în această măsură mai ales un semnal politic în perspectiva importantelor alegeri intermediare din SUA, în cadrul cărora republicanii lui Trump se află sub o presiune considerabilă din cauza prețurilor ridicate la produsele de bază și la combustibil.

Ruptură politică cu aliații

Prin acest acord, Trump încalcă sancțiunile impuse Rusiei de statele occidentale și chiar de SUA. Au provocat și mai multe controverse faptul că, ulterior, Trump a cerut în mod deschis plecarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a afirmat că acesta ar fi ratat șansele de a pune capăt războiului.

În plus, Trump a proclamat în weekend un presupus „armistițiu energetic” între Kiev și Moscova. Zelenski a reacționat surprins și a declarat că aceasta este o „noutate” pentru el. Kremlinul nu a confirmat un astfel de armistițiu - dimpotrivă, Rusia și-a continuat atacurile masive asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Editor : M.C

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