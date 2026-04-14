După Marea Britanie, încă o țară din Europa vrea să interzică un concert al rapperului Kanye West

Ministrul de Interne al Franţei, Laurent Nunez, este "foarte determinat" să interzică concertul pe care rapperul american Kanye West îl are programat la Marsilia în data de 11 iunie, din cauza declaraţiilor sale antisemite, au dezvăluit marţi mai multe surse din anturajul oficialului francez.

Ministrul Nunez examinează "toate posibilităţile" pentru a interzice unicul concert din Franţa al rapperului, a precizat anturajul său pentru AFP, potrivit Agerpres, confirmând o informaţie apărută în premieră în cotidianul Liberation.

Kanye West, cunoscut şi sub numele de Ye, a primit deja o interdicţie de intrare în Regatul Unit pentru concertele sale din iulie, în timp ce autorităţile din Ţările de Jos au anunţat că nu prevăd o interdicţie pentru show-urile acestuia de la începutul lunii iunie.

Potrivit anturajului lui Laurent Nunez, ministrul francez a vorbit despre interzicerea concertului cu prefectul regiunii şi cu primarul Marsiliei în timpul vizitei sale la faţa locului, săptămâna trecută.

La începutul lunii martie, primarul de stânga local, Benoit Payan, a declarat că doreşte să se opună venirii în oraş a rapperului american.

"Refuz ca Marsilia să fie o vitrină pentru cei care promovează ura şi nazismul fără nicio ruşine. Kanye West nu este binevenit pe Velodrom (stadionul unde ar trebui să aibă loc concertul - n.red.), templul nostru al convieţuirii şi al tuturor locuitorilor din Marsilia", a declarat el.

Pe 7 aprilie, Guvernul britanic a anunţat o interdicţie de intrare în Regatul Unit pentru muzicianul american cu ocazia concertelor sale programate în iulie, din cauza declaraţiilor lui antisemite făcute în ultimii ani.

Imediat după aceea, organizatorii Festivalului Wireless, unde rapperul urma să fie cap de afiş, au anunţat anularea evenimentului, care ar fi trebuit să se desfăşoare între 10 şi 12 iulie la Londra.

În schimb, Ţările de Jos nu intenţionează să interzică show-urile lui Kanye West din datele de 6 şi 8 iunie, argumentând că un risc potenţial pentru ordinea publică sau pentru siguranţa naţională este necesar pentru a interzice accesul unei persoane în ţară, a precizat ministrul olandez pentru Azi şi Migraţie, Bart van den Brink.

Rapperul american, în vârstă de 48 de ani, a pierdut în ultimii ani numeroşi fani şi mai multe contracte comerciale din cauza declaraţiilor sale antisemite şi rasiste. El a afirmat în 2023 că "îi adoră pe nazişti", a pus în vânzare un tricou cu svastică pe site-ul său web şi a lansat în mai 2025 un cântec intitulat "Heil Hitler", care a fost interzis pe principalele platforme de streaming muzical.

