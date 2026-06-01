După o convorbire cu Netanyahu, Trump spune că nu vor fi trimise trupe israeliene la Beirut

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, după o convorbire pe care a avut-o cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. că Israelul nu va trimite trupe la Beirut, după ce Israelul ameninţase că va ataca suburbia de sud a capitalei libaneze, informează Reuters şi AFP.

„Am avut o convorbire foarte productivă cu premierul israelian Bibi Netanyahu şi nu vor fi trupe trimise la Beirut, iar orice trupe care erau pe drum au fost deja întoarse”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social.

Preşedintele american a afirmat de asemenea că a avut un schimb „foarte bun” cu Hezbollah prin intermediari, adăugând că gruparea pro-iraniană va „înceta total focul”.

Referitor la discuţiile cu Iranul, Donald Trump, a declarat luni că acestea „continuă într-un ritm rapid”.

Declaraţia preşedintelui american contrazice anunţul difuzat anterior de agenţia de ştiri iraniană Tasnim, conform căruia Teheranul a întrerupt dialogul indirect cu Washingtonul, în special din cauza ofensivei israeliene în Liban, notează AFP.

Luni, Iranul a reafirmat că orice acord cu SUA pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiţionat de un armistiţiu în Liban.

„Insistăm asupra faptului că un armistiţiu în Liban este o condiţie esenţială pentru orice acord vizând încheierea războiului” cu SUA, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghai, în cadrul unei conferinţe de presă la Teheran.

Confruntările între Israel şi Hezbollah sunt aproape cotidiene, în pofida armistiţiului de la 17 aprilie, care nu a fost respectat niciodată. Aceste afirmaţii au fost făcute la câteva ore după ordinul dat de Israel armatei sale de a lovi la periferia din sudul Beirut, fief al Hezbollah, mişcarea susţinută politic, financiar şi militar de Iran.

Hezbollah este puternic implantată în periferia din sudul capitalei libaneze, precum şi în sudul şi în estul ţării.

Armata israeliană a avansat în ultimele zile mai în profunzime în sudul Libanului, continuându-şi în acelaşi timp loviturile aeriene. La rândul său, Hezbollah îşi continuă atacurile cu drone asupra poziţiilor israeliene, în sudul Libanului şi în nordul Israelului.

