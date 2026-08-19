După o serie de incidente îngrijorătoare, Germania deschide un centru de securitate a dronelor

Germania deschide marţi un nou Centru Tehnologic de Siguranţă a Dronelor pentru a cerceta şi dezvolta noi tehnologii de securitate a dronelor şi pentru a le testa în condiţii realiste, relatează dpa.



Ministrul de Interne Alexander Dobrindt, ministrul Cercetării Dorothee Bär şi premierul landului Saxonia-Anhalt, Sven Schulze, vor participa la deschidere la sediul Centrului Aerospaţial German (DLR) din Cochstedt, la nord-vest de Leipzig.



Împreună cu sediul DLR din Braunschweig va fi creat un centru considerat unic în Germania prin combinarea ştiinţei cu cerinţele practice de securitate.



Necesitatea centrului a fost evidenţiată recent de incidentul de pe Aeroportul Leipzig/Halle unde o dronă înarmată cu explozibili a fost descoperită printre aeronave cargo ucrainene. Drona a fost controlată într-un mod care a îngreunat identificarea acesteia de către sistemele convenţionale de detectare.



Procurorii au descris incidentul drept un „atac grav asupra infrastructurii de transport şi logistică a Germaniei”, iar miniştrii de interne federali şi ai landurilor au cerut progrese mai rapide în stabilirea unei apărări eficiente împotriva dronelor.



Centrul tehnologic face parte dintr-o strategie mai amplă de apărare împotriva dronelor pe care Dobrindt a discutat-o cu miniştrii de Interne la nivel de land. O componentă este o unitate de apărare împotriva dronelor în cadrul poliţiei federale.



Cea de-a doua componentă este un centru comun federal-statal de apărare împotriva dronelor, unde diverse agenţii de securitate şi alte instituţii vor face schimb de informaţii şi vor coordona eforturile.



Cercetările din Cochstedt reprezintă a treia componentă. Centrul va testa tehnologii pentru utilizarea în siguranţă a dronelor, precum şi tehnologii pentru detectarea şi apărarea împotriva vehiculelor fără pilot utilizate în scopuri răuvoitoare.

Editor : M.C