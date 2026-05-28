După pierderi de zeci de miliarde de dolari, Boeing creşte producţia avioanelor 737 şi anunţă noi livrări către China

Sunport International Airport 5-21-2026 Albuquerque, NM USA United States Nuclear Security Admin Boeing 737-700 N970ST on final for runway 26 at Albu
Boeing va creşte producţia avioanelor 737 la 47 de aparate pe lună, de la 42 în prezent, după consultări cu Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA), a anunţat miercuri directoarea generală a companiei, Kelly Ortberg, citat de Reuters.

„Suntem deja în procesul de creştere către ritmul de 47 de avioane pe lună şi ar trebui să ajungem acolo în următoarele luni”, a declarat Ortberg la conferinţa Bernstein Annual Strategic Decisions, mai scrie Reuters preluată de News.ro.

Compania intenţionează să ajungă la o producţie de 52 de avioane pe lună la începutul anului viitor, după deschiderea unei a patra linii de producţie pentru 737 în Everett, statul Washington.

Creşterea producţiei este esenţială pentru redresarea Boeing după mai mulţi ani de crize care au generat pierderi de peste 35 de miliarde de dolari între 2019 şi 2024.

În ianuarie 2024, desprinderea în zbor a unui panou lateral la un avion aproape nou 737 MAX a scos la iveală probleme grave de calitate în producţie şi a atras un control strict din partea FAA, care limitase producţia la 38 de avioane pe lună. Restricţia a fost ridicată în octombrie.

Ortberg a mai spus că Boeing a finalizat în mare parte testele de certificare pentru modelele 737 MAX 7 şi MAX 10, cel mai mic şi cel mai mare model din familia MAX.

De asemenea, producţia avionului 787 Dreamliner a revenit la opt aparate pe lună, după întârzieri cauzate de probleme la livrarea motoarelor produse de GE Aerospace. Boeing speră să ajungă la 10 avioane 787 pe lună până la sfârşitul anului.

Şeful Boeing a afirmat că războiul cu Iranul şi creşterea preţurilor la combustibil nu au determinat clienţii să amâne livrările de aeronave. Dimpotrivă, unele companii aeriene au cerut livrări mai rapide, dacă este posibil.

Ortberg a confirmat şi că China s-a angajat recent să cumpere 200 de avioane Boeing, primul acord major din ultimul deceniu dintre compania americană şi piaţa chineză.

În paralel, directorul Boeing a declarat că cererea pentru muniţii şi echipamente militare produse de companie „este uriaşă”, iar Forţele Aeriene americane sunt „foarte mulţumite” de evoluţia programului avionului de generaţia a şasea F-47.

