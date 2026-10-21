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După protestele violente din Franța, Macron recunoaşte că „poate” nu a făcut suficient pentru tineri

Data publicării:
President Macron At Situation Briefing in the Crisis Room - Bordeaux, France - 27 Jul 2026
Emmanuel Macron Foto: Profimedia
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Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a recunoscut miercuri că „poate” nu a făcut suficient pentru a răspunde preocupărilor tinerilor, exprimate în ultimele săptămâni prin proteste studenţeşti, transmite EFE, potrivit Agerpres. 

„Am încercat să fac tot ce am putut în ultimii ani; poate că am încercat să fac unele lucruri bine, dar este posibil să existe şi altele pe care nu le-am făcut suficient de bine”, a recunoscut Macron, fiind întrebat despre revendicările studenţilor privind îmbunătăţirea educaţiei, în cadrul unei conferinţe de presă la Doha, în cadrul unui turneu în mai multe ţări din Golful Persic.

Şeful statului francez a precizat că Guvernul pregăteşte răspunsuri concrete la solicitările tinerilor şi că va colabora cu organizaţiile studenţeşti şi ale elevilor din învăţământul secundar (gimnaziu şi liceu), cu partenerii sociali, organizaţiile patronale şi administraţiile locale pentru a stabili un plan de acţiune cu măsuri clare.

„Guvernul lucrează la elaborarea unor măsuri concrete pentru a răspunde solicitărilor tinerilor. Mâine voi fi informat cu privire la acestea, iar întâlnirile vor începe la începutul săptămânii viitoare, urmând să se desfăşoare o serie întreagă de activităţi”, a declarat preşedintele.

Macron a susţinut, de asemenea, necesitatea creşterii transparenţei platformei Parcoursup, utilizată pentru admiterea în învăţământul superior şi aflată în centrul unora dintre revendicările studenţilor, precum şi a consolidării serviciilor de orientare academică.

„Cred că trebuie să ascultăm ceea ce se spune despre anxietatea care există în rândul tinerilor”, a afirmat el.

Macron a asociat din nou nemulţumirea tinerilor cu o succesiune de evenimente care le-au marcat experienţele de viaţă, de la atentatele teroriste din Franţa, petrecute în urmă cu un deceniu, şi pandemia de COVID-19, până la războiul din Ucraina, incertitudinea privind viitorul profesional în contextul dezvoltării inteligenţei artificiale, preocupările legate de criza climatică şi, mai recent, tulburările sociale, a enumerat acesta.

„Este legitim ca această generaţie de tineri să fie preocupată de viitorul său şi să simtă că, la nivel colectiv, a fost zguduită de toate aceste evenimente”, a afirmat Macron, adăugând că este necesar să îi ascultăm şi să îi sprijinim pe tineri.

Pe de altă parte, şeful statului francez a insistat că revendicările legitime trebuie abordate prin dialog şi că acestea trebuie separate de actele de violenţă înregistrate în timpul protestelor.

„Trebuie să îi ascultăm, să îi sprijinim şi să încercăm să facem tot ce ne stă în putinţă„, a declarat Macron, subliniind că Guvernul nu trebuie să abandoneze eforturile de a răspunde preocupărilor tinerilor.

 

Editor : C.L.B.

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