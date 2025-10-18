După Putin, Trump mai vrea să se vadă cu un dictator: Kim Jong un

Oficialii administrației Trump discută în privat despre o posibilă întâlnire între Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul viitoarei vizite a președintelui american în Asia, a relatat sâmbătă CNN, citând surse familiarizate cu subiectul, informează Reuters.

Reprezentanții administrației nu au început încă aranjamentele logistice sau comunicările directe cu Phenianul, iar încercările anterioare de contact ale lui Trump de la începutul acestui an au fost respinse de Coreea de Nord, se adaugă în raport.

În august, Trump și-a exprimat interesul de a se întâlni cu liderul nord-coreean după ce l-a primit pentru prima dată pe președintele sud-coreean Lee Jae Myung la Casa Albă.

Editor : M.C