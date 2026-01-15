Live TV

După reuniunea de la Casa Albă pe tema Groenlandei, premierul danez avertizează: Există un „dezacord fundamental” cu SUA

Data publicării:
Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen.
Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen. Foto: Profimedia Images

Premierul danez Mette Frederiksen a vorbit joi despre existenţa unui „dezacord fundamental" cu SUA privind viitorul Groenlandei râvnite de preşedintele american Donald Trump, a doua zi după o întâlnire între înalţi responsabili din cele două ţări.

Washingtonul şi Copenhaga au convenit să formeze un grup de lucru, dar „asta nu schimbă nimic din faptul că există un dezacord fundamental, întrucât ambiţia americană de a prelua controlul Groenlandei rămâne intactă", a afirmat ea, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Este vorba bineînţeles despre o situaţie gravă şi ne continuăm eforturile pentru a împiedica realizarea acestui scenariu", a adăugat ea.

Miercuri, ministrul de externe danez Lars Lokke Rasmussen a constatat un astfel de „dezacord fundamental" şi a denunţat dorinţa lui Donald Trump de a „cuceri" Groenlanda, la finalul unei întâlniri la Casa Albă cu responsabili americani.

„Nu a fost o reuniune facilă şi ţin să le mulţumesc celor doi miniştri (danez şi groenlandez - n.r.) că au argumentat cu claritate punctul de vedere al Regatului şi că au răspuns la afirmaţiile americane", a subliniat şefa guvernului danez.

Danemarca a trimis întăriri în teritoriul autonom danez şi a obţinut de la mai multe ţări europene desfăşurarea unei misiuni militare de explorare în semn de susţinere pentru Copenhaga.

„Există un consens în cadrul NATO privind faptul că o prezenţă întărită în Arctica este esenţială pentru securitatea europeană şi nord-americană", a adăugat Mette Frederiksen.

„Danemarca a investit în mod semnificativ în noi capacităţi arctice. Ţin să salut faptul că un anumit număr de aliaţi contribuie în prezent la exerciţii comune în Groenlanda şi în împrejurimile sale", a mai spus ea.

