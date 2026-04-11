După succesul misiunii Artemis II, Trump anunță că „următoarea etapă este Marte"

Oamenii urmăresc transmisiunea în direct a întoarcerii membrilor echipajului misiunii Artemis II pe Pământ la Muzeul Aerului și Spațiului din San Diego, în cadrul unui eveniment organizat pentru a urmări amerizarea echipajului în Oceanul Pacific, în San Diego, California. Foto: Profimedia
Misiune istorică Un pas spre revenirea pe Lună și explorarea planetei Marte Reacții și context

Astronauții misiunii Artemis II au revenit în siguranță pe Pământ, în noaptea de vineri spre sâmbătă, punând capăt misiunii lor de nouă zile. Astronauții americani Reid Wiseman, Christina Koch și Victor Glover, împreună cu colegul lor canadian Jeremy Hansen, au amerizat la ora 03:07 ora României în Oceanul Pacific, scrie Le Monde. Entuziasmat de succesul misiunii, președintele american i-a felicitat pe astronauți și a anunțat următoarea etapă: Marte.

Spectatori la revenirea Artemis II. Foto: Profimedia
Spectatori la revenirea Artemis II. Foto: Profimedia | Poza 1 din 10
Revenirea pe Pământ, urmărită cu sufletul la gură. Foto: Profimedia | Poza 2 din 10
Conferință de presă la NASA. Foto: Profimedia | Poza 3 din 10
Imagini transmise de astronauții misiunii Artemis 2. Foto: NASA | Poza 4 din 10
Echipajul Artemis II a ajuns mai departe de Pământ decât orice om până acum. Foto Profimedia | Poza 5 din 10
Foto: NASA | Poza 6 din 10
Astronauții vor înconjura Luna fără oprire luni și apoi se vor întoarce acasă. Foto: Profimedia | Poza 7 din 10
An employee from the Canadian Space Agency watches the Artemis II mission astronauts including Canadian Jeremy Hansen during a record-breaking lunar flyby on a live feed at the Canadian Space Agency headquarters in Longueuil, Que., on Monday, April 6, 2026. Cda-Space-Artemis, Longueuil, Canada - 06 Apr 2026,Image: 1089130075, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia | Poza 8 din 10
Noi imagini surprinse de astronauţii misiunii Artemis 2. Foto Profimedia | Poza 9 din 10
Cum arată Marea Neagră văzută din spațiu: imagini rare surprinse de capsula Orion în misiunea Artemis II. Foto: Ambasada României în Statele Unite ale Americii/ Facebook | Poza 10 din 10
NASA prevede o nouă misiune în 2027 care nu se va aventura până la Lună, înainte de a trimite astronauți pe suprafața lunară în 2028, în cadrul celei de-a patra misiuni Artemis, în ultimul an al mandatului lui Donald Trump și, teoretic, înaintea Chinei, care intenționează să-și trimită taikonauții pe Lună în 2030.

„Am revenit în activitatea de a trimite astronauți pe Lună”, a declarat șeful NASA.

„Acesta este doar începutul”, a adăugat Jared Isaacman, citat de BBC.

 „Este începutul unei noi ere în explorarea spațială cu echipaj uman”, a declarat Howard Hu, managerul proiectului Orion.

Pe 6 aprilie, nava spațială a atins distanța maximă față de Pământ - 406.771 kilometri - în timpul survolului Lunii, stabilind un nou record pentru cea mai mare distanță parcursă vreodată de oameni în spațiu.

Misiune istorică

Cei patru astronauți au revenit în siguranță pe Pământ, după aproape 10 zile petrecute în spațiu, marcând prima misiune cu echipaj uman în apropierea Lunii din ultimii peste 50 de ani, notează Reuters.

Capsula Orion, denumită Integrity, a reintrat în atmosfera terestră și a amerizat în Oceanul Pacific, în largul coastelor Californiei, la scurt timp după ora 17:07 (ora Pacificului). Misiunea a dus astronauții la o distanță de peste 252.000 de mile (aproximativ 406.000 km) de Pământ – mai departe decât a ajuns vreodată un echipaj uman.

Zborul Artemis 2 a acoperit aproape 700.000 de mile și a inclus două orbite în jurul Pământului și un survol al Lunii, fiind primul test cu echipaj al programului Artemis, care își propune revenirea oamenilor pe suprafața lunară începând cu 2028.

Un pas spre revenirea pe Lună și explorarea planetei Marte

Misiunea a fost lansată pe 1 aprilie de la Cape Canaveral și a marcat prima călătorie umană în jurul Lunii de la programul Apollo. De asemenea, a stabilit mai multe premiere: Victor Glover a devenit primul astronaut de culoare într-o misiune lunară, Christina Koch – prima femeie, iar Jeremy Hansen – primul astronaut non-american implicat într-un astfel de zbor.

Artemis 2 reprezintă o etapă esențială înaintea unei viitoare misiuni cu aselenizare, planificată pentru finalul deceniului, prima de la Apollo 17 (1972).

Programul Artemis urmărește nu doar revenirea pe Lună, ci și stabilirea unei prezențe umane pe termen lung, ca etapă intermediară pentru viitoarele misiuni cu echipaj către Marte.

Reacții și context

Președintele SUA, Donald Trump, a felicitat echipajul pentru succesul misiunii, descriind întreaga operațiune drept „spectaculoasă”.

Succesul Artemis 2 vine într-un context marcat de tensiuni geopolitice și de reduceri de personal în cadrul NASA, dar este considerat un moment-cheie pentru relansarea programului spațial american dincolo de orbita joasă a Pământului.

Misiunea a fost urmărită de milioane de oameni la nivel global, confirmând interesul public pentru explorarea spațială și pentru noile etape ale revenirii omului în apropierea Lunii.

Amit Kshatriya, administrator asociat al NASA, s-a declarat „destul de convins că am făcut un pas important în această seară, un pas care ne pune pe drumul către suprafața Lunii”. El a anunțat că misiunea Artemis-3 va fi anunțată „în curând”.

Președintele american a reacționat la întoarcerea cu succes pe Pământ a celor patru astronauți pe rețeaua sa Truth Social. El i-a invitat pe membrii misiunii la Casa Albă: „Felicitări echipajului extraordinar şi foarte talentat al misiunii Artemis II. Întreaga călătorie a fost spectaculoasă, aterizarea a fost perfectă şi, în calitate de preşedinte al Statelor Unite, nu aş putea fi mai mândru! Aştept cu nerăbdare să vă văd pe toţi în curând la Casa Albă. O vom face din nou şi apoi, următorul pas, Marte!”

