După Trump, și Vance îl atacă pe papa Leon: „Să se limiteze la probleme morale”

Vicepreşedintele american J. D. Vance, care s-a convertit la catolicism în 2019, cere Vaticanului „să se limiteze la probleme morale”, în urma unor schimburi de replici între preşedintele american Donald Trump şi papa Leon al XIV-lea, care a spus că nu-i este „frică” de administraţia SUA.

„Da, cred că, în anumite cazuri, ar fi mai bine ca Vaticanul să se liniteze la probleme morale (...) şi să-l lase pe preşedintele Statelor Unite să se ocupe de stabilirea politicii americane”, a spus luni la Fox News J. D. Vance, potrivit News.ro.

Duminică, Donald Trump a declarat că nu este un „mare fan” al primului Papă american din istorie, la o zi după o alocuţiune virulentă a Suveranului Pontif despre Războiul din Iran.

Şeful statului american l-a acuzat pe papa Leon, de-a valma, de faptul că susţine programul iranian al înarmării nucleare, de faptul că s-a opus operaţiunii americane în Venezuela, în ianuarie, de capturare a lui Nicolas Maduro şi de de faptul că se întâlneşte cu fostul preşedinte democrat Barack Obama, între altele.

Papa Leon al XIV-lea a declarat luni, în drum către Algeria, că Biserica Catolică are „datoria morală să se exprime foarte clar împotriva războiului”.

„Mesajul este mereu acelaşi: promovarea păcii”, a subliniat Suveranul Pontif.

„Nu mi-e frică nici de administraţia Trump şi nici să spun sus şi tare mesajul Evengheliei”, a declarat Papa.

Înaintea declaraţiilor lui J. D. Vance la Fox News, Donald Trump a declarat luni că nu intenţionează să-i ceară scuze papei Leon al XIV-lea, pe care l-a catalogat drept „foarte slab”.

