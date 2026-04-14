Live TV

După Trump, și Vance îl atacă pe papa Leon: „Să se limiteze la probleme morale”

Data actualizării: Data publicării:
Vicepreşedintele american, JD Vance. Foto: Profimedia Images

Vicepreşedintele american J. D. Vance, care s-a convertit la catolicism în 2019, cere Vaticanului „să se limiteze la probleme morale”, în urma unor schimburi de replici între preşedintele american Donald Trump şi papa Leon al XIV-lea, care a spus că nu-i este „frică” de administraţia SUA.

„Da, cred că, în anumite cazuri, ar fi mai bine ca Vaticanul să se liniteze la probleme morale (...) şi să-l lase pe preşedintele Statelor Unite să se ocupe de stabilirea politicii americane”, a spus luni la Fox News J. D. Vance, potrivit News.ro.

Duminică, Donald Trump a declarat că nu este un „mare fan” al primului Papă american din istorie, la o zi după o alocuţiune virulentă a Suveranului Pontif despre Războiul din Iran.

Şeful statului american l-a acuzat pe papa Leon, de-a valma, de faptul că susţine programul iranian al înarmării nucleare, de faptul că s-a opus operaţiunii americane în Venezuela, în ianuarie, de capturare a lui Nicolas Maduro şi de de faptul că se întâlneşte cu fostul preşedinte democrat Barack Obama, între altele.

Papa Leon al XIV-lea a declarat luni, în drum către Algeria, că Biserica Catolică are „datoria morală să se exprime foarte clar împotriva războiului”.

„Mesajul este mereu acelaşi: promovarea păcii”, a subliniat Suveranul Pontif.

„Nu mi-e frică nici de administraţia Trump şi nici să spun sus şi tare mesajul Evengheliei”, a declarat Papa.

Înaintea declaraţiilor lui J. D. Vance la Fox News, Donald Trump a declarat luni că nu intenţionează să-i ceară scuze papei Leon al XIV-lea, pe care l-a catalogat drept „foarte slab”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Digi Sport
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Marius Şumudică a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0. Semnal de...
Adevărul
Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Playtech
Roboți și drone au cucerit o poziție rusească pe frontul din Ucraina. Zelenski anunță o...
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Ce se schimbă pe axa București-Budapesta după victoria opoziției ungare. „Autoritățile române au fost «legate...
Newsweek
Țara din Europa unde poți fi chemat în armată chiar dacă ești la pensie. Ce se întâmplă în România?
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partnera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...