„E ca și cum ai avea o bombă atomică.” Iranul își arată principalul atu în fața lumii, după ce a fost atacat de SUA (Financial Times)

De zeci de ani, Iranul a dat de înțeles că ar putea închide Strâmtoarea Ormuz în cazul în care ostilitățile dintre SUA, Israel sau rivalii săi regionali ar escalada. Cu toate acestea, ușurința cu care a făcut-o în cele din urmă i-a surprins nu doar pe inamicii Teheranului, ci inclusiv pe membrii regimului iranian, relatează Financial Times.

În timp ce tensiunile regionale s-au concentrat mult timp pe programele nucleare sau de rachete ale Iranului, această armă nefolosită până acum a devenit cea mai importantă pârghie a Teheranului, care a declanșat cea mai mare criză energetică din ultimele decenii, lovind imediat economia globală.

O persoană apropiată regimului a descris blocajul din Strâmtoarea Ormuz ca fiind o realizare strategică pentru Republica Islamică, care, înainte de războiul dintre SUA și Israel, era considerată a fi în cel mai slab punct din punct de vedere militar din ultimii ani.

„Este ca și cum ai avea o bombă atomică”, a afirmat sursa pentru FT, adăugând că a fost „mai ușor decât se aștepta” să închidă Strâmtoarea Ormuz și că „în niciun caz” nu va fi deblocată.

Pentru președintele american Donald Trump, această evoluție reprezintă o provocare neașteptată. După ce a intrat în război cu speranța de a realiza totul, de la răsturnarea regimului până la împiedicarea Iranului să obțină arme nucleare - lucru pe care Teheranul îl neagă de mult timp că îl are în plan, Washingtonul se confruntă acum cu o problemă care nu exista înainte.

Ca semn al frustrării sale, Trump a ordonat Marinei SUA să blocheze strâmtoarea, prin care tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu energie. Măsura are scopul de a împiedica navele să circule către și dinspre porturile iraniene și de a întrerupe exporturile de petrol ale Iranului, intensificând presiunea asupra Teheranului pentru a negocia un acord care să pună capăt războiului și să redeschidă calea navigabilă.

Însă centrul de comandă militar de vârf al Iranului a amenințat miercuri că va folosi „toată forța” țării pentru a opri comerțul nu numai în Golful Persic, ci și în Marea Roșie și Golful Oman, dacă blocada americană va continua.

Iranul a refuzat să redeschidă strâmtoarea chiar și după un armistițiu fragil de două săptămâni anunțat săptămâna trecută, susținând că bombardamentele Israelului asupra Libanului au încălcat acordul. Deschiderea strâmtorii a fost principala condiție a lui Trump pentru armistițiu.

Cum va schimba Strâmtoarea Ormuz regimul din Iran

Politicienii iranieni au prezentat o viziune mai amplă asupra rolului economic și politic pe care speră că îl va juca strâmtoarea în viitorul țării.

Iranul a declarat anterior că se așteaptă ca petrolierele care tranzitează strâmtoarea să plătească până la 2 milioane de dolari în criptomonede, iar parlamentul său elaborează o legislație pentru a reglementa trecerea maritimă, introducând taxe de trecere și restricționând accesul navelor legate de „state ostile”.

Unii membri ai parlamentului iranian au sugerat că Teheranul are nevoie de venituri pentru a compensa costurile războiului.

Hamid-Reza Hajibabaei, vicepreședintele parlamentului iranian, a declarat la televiziunea de stat că această cale navigabilă a devenit principalul avantaj al țării.

„Când vom deține controlul asupra Strâmtorii Ormuz, nicio altă țară nu ne va mai putea impune sancțiuni”, a afirmat el, făcând referire la deceniile de sancțiuni economice impuse de Statele Unite.

„În această regiune, eram singurii care ne confruntam cu sancțiuni. Acum orice țară vom decide noi va fi supusă sancțiunilor”, avertizează acesta.

Înainte de blocada impusă de SUA, veniturile din petrol ale Teheranului aproape s-au dublat, întrucât țara a continuat să exporte petrol, o mare parte din acesta fiind destinat Chinei, potrivit analiștilor iranieni. Însă războiul și decizia Iranului de a închide strâmtoarea au avut un cost considerabil pentru regim.

Atacurile aeriene ale SUA și Israelului asupra instalațiilor industriale au provocat pagube de zeci de miliarde de dolari, iar analiștii se așteaptă ca războiul să afecteze grav economia deja zdruncinată a țării. Înainte de încetarea focului, Trump amenințase că va distruge „întreaga civilizație” a Iranului dacă acesta nu va debloca strâmtoarea.

Perspectiva ca Iranul să poată continua să perceapă taxe a provocat îngrijorare în întreaga lume. Aceasta ar putea afecta nu numai statele vecine, asupra cărora Teheranul a lansat atacuri repetate în timpul războiului, ci și parteneri economici importanți, precum China, care importă o mare parte din petrolul său din regiune.

Statele din Golf se tem că, acum că Teheranul a demonstrat că poate închide strâmtoarea, aceasta este o armă pe care ar putea-o folosi împotriva lor în viitor.

„„Când vine vorba de exercitarea presiunii, iranienii au demonstrat că pot face acest lucru în mod asimetric, foarte eficient și foarte rapid, cu costuri militare relativ reduse”, a declarat HA Hellyer, cercetător asociat senior la Rusi, un think-tank din Londra.

„Însă, procedând astfel, și-au distrus relațiile cu aproape întreaga regiune arabă a Golfului. Nu este clar dacă aceste relații se vor reface vreodată pe deplin”, adaugă expertul.

Un blocaj în negocierile pentru pace

Pe lângă eforturile tensionate și de lungă durată de a ajunge la un acord care să limiteze programul nuclear al Iranului, convingerea Teheranului să permită libera circulație a navelor prin strâmtoare a devenit un punct central de blocaj în negocierile dintre SUA și Iran.

O rundă inițială s-a încheiat fără rezultate la Islamabad în weekend, iar Trump a declarat marți că ar putea avea loc discuții suplimentare „în următoarele două zile”. Statele din Golf se tem că SUA ar putea încheia un acord care să permită Iranului să păstreze un anumit grad de control asupra strâmtorii.

Chiar dacă blocada ar putea provoca daune semnificative economiei Iranului, susținătorii regimului au sugerat că Republica Islamică ar avea o toleranță mai mare la suferință decât Trump, care se află sub presiune pentru a limita consecințele economice interne înaintea alegerilor intermediare din SUA din noiembrie.

„Cât timp vor mai putea SUA să tolereze acest lucru în lunile următoare?”, a întrebat o sursă din interiorul regimului.

Potrivit unor persoane apropiate conducerii, decizia de a închide strâmtoarea a căpătat avânt după războiul de 12 zile al Israelului împotriva Iranului din iunie, la care SUA s-au alăturat pentru scurt timp pentru a bombarda instalațiile nucleare iraniene, deoarece regimul a considerat că se află într-o luptă existențială.

Miza depășește cu mult domeniul petrolier. Strâmtoarea este o arteră vitală nu doar pentru sectorul energetic, ci și pentru lanțurile de aprovizionare globale. Iranul depinde în mare măsură de această strâmtoare pentru importurile sale, inclusiv de cereale și alte produse alimentare.

Aproximativ o treime din îngrășămintele mondiale tranzitează această rută, alături de volume semnificative de heliu, utilizat în fabricarea semiconductoarelor. Ali Shirinzad, membru al parlamentului, a declarat luni că taxele iraniene se vor aplica nu numai petrolierelor, ci „oricăror nave”.

Vocile radicale din Teheran au prezentat închiderea strâmtorii ca un punct de cotitură istoric pentru Iran. Foad Izadi, un comentator radical, a scris pe X că „gestionarea Strâmtorii Ormuz” ar permite Iranului să neutralizeze decenii de „opresiune” americană.

Chiar și personalitățile moderate se resemnează cu faptul că Iranul încearcă să-și păstreze influența asupra strâmtorii.

Majid Hosseini, economist politic reformist la Universitatea din Teheran, a declarat că, în opinia sa, există puține șanse ca Iranul să dea înapoi.

„Iranul nu va redeschide strâmtoarea cu ușurință. Aceasta este principala și, probabil, singura pârghie de descurajare pe care Republica Islamică o are în prezent și care funcționează. Chiar dacă SUA vizează infrastructura, cum ar fi centralele electrice, prioritatea celor aflați la putere este să câștige această bătălie cu cartea Ormuz”, a spus el.

