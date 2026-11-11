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„E o nebunie.” Revolta Italiei la propunerea Rusiei de a interzice pizza în cantinele şcolare

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Foto: Profimedia Images
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Italia s-a pronunţat marţi împotriva propunerii unui oficial rus de a interzice pizza în cantinele şcolare din Rusia pe motiv că este un produs occidental care dăunează sănătăţii copiilor şi subminează identitatea gastronomică tradiţională a Moscovei, transmite agenţia de presă ANSA, potrivit Agerpres. 

Pizza este foarte populară în rândul tinerilor ruşi. Interdicţia a fost propusă de un grup de activişti pentru alimentaţie sănătoasă şi preluată de consiliera prezidenţială Elena Iampolskaia, care a afirmat că „pizza nu este deloc un aliment potrivit pentru instituţiile de învăţământ, deoarece nu este benefică pentru sănătatea copiilor”.

Grădiniţele şi şcolile publice trebuie să respecte politicile de stat în toate domeniile, inclusiv pe cele care vizează în mod clar, în prezent, să redea „ceea ce ne aparţine”, după cum a afirmat consiliera prezidenţială.

Reacţia Italiei nu a întârziat. Gino Sorbillo, unul dintre cei mai renumiţi „pizzaioli” din Napoli, a declarat că „asta e o nebunie” şi a anunţat că va pregăti o „Pizza pentru Rusia”, special pentru Moscova.

Ministrul Agriculturii, Francesco Lollobrigida, a declarat la rândul său: „Pizza este un aliment sănătos, în orice caz, nu provoacă niciun rău deosebit - la urma urmei, îmi imaginez că 99% din pizzele produse şi distribuite în Rusia sunt, de fapt, fabricate în Rusia”.

„Ruşii fac multe lucruri greşite în acest moment”, a adăugat Lollobrigida.

Societatea Italiană pentru Medicina Mediului (SIMA) a declarat că o pizza preparată cu ingrediente de înaltă calitate, cu un conţinut redus de sare şi servită în porţii adecvate vârstei îşi poate găsi locul într-un meniu şcolar.

„Pizza poate face parte dintr-un prânz sănătos, chiar şi la şcoală. O pizza Margherita - preparată cu roşii, mozzarella, ulei de măsline extravirgin şi o cantitate mică de sare - servită sub forma unei porţii potrivite, alături de legume de sezon, un fruct şi apă, reprezintă un exemplu perfect”, a declarat Alessandro Miani, preşedintele SIMA.

„Sănătatea copiilor este asigurată prin acordarea atenţiei calităţii ingredientelor, mărimii porţiilor şi varietăţii meniului. Acelaşi principiu se aplică şi în cazul pizzei, la fel ca în cazul oricărui fel de mâncare tradiţional din orice ţară”, a precizat SIMA.

Consiliul pentru Cercetare şi Economie Agricolă (CREA) recomandă, după cum a subliniat SIMA, pizza ca opţiune pentru copii şi adolescenţi, sub formă de porţii adaptate diferitelor grupe de vârstă, ca alternativă la paste, orez, pâine sau cartofi. Într-o cantină şcolară, o pizza Margherita ar putea fi, aşadar, oferită prin rotaţie, însoţită de o garnitură de legume şi fructe proaspete.

Antonio Pace, preşedintele Asociaţiei pentru Adevărata Pizza Napolitană (AVPN), a declarat că „pizza îmbunătăţeşte viaţa, oferind oamenilor o stare bună de spirit. Când (pizza) este preparată conform standardelor autentice napolitane, fericirea este garantată - şi este chiar benefică pentru sănătate. În plus, să punem capăt oricăror 'războaie' legate de un produs care reprezintă un simbol al păcii şi al fraternităţii”, a conchis el.

Editor : C.L.B.

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