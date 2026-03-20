Orientul Mijlociu arde, iar lumea întreagă plătește prețul. Un conflict care rescrie echilibrele de putere, zguduie piețele energiei și îngropă sub cenușă alte două războaie încă nesoluționate. Între drone, strâmtori blocate și alegeri la orizont, întrebarea nu mai este cine câștigă, ci cum se poate opri acest joc al tuturor împotriva tuturor. Discutăm cu un diplomat cu multă experiență, ambasadorul Hassan Abouyoub.

Cine câștigă războiul din Iran?

Cristina Cileacu: Dle. ambasador, vorbim despre situația din Orientul Mijlociu și vă cer părerea de data aceasta, nu ca ambasador al Marocului, ci ca diplomat cu multă experiență în această regiune. Ajutați-ne să înțelegem ce se întâmplă în Iran, cine câștigă acest război, dacă cineva o face?

Hassan Abouyoub: În primul rând, știți, relația țării mele cu Iranul. Noi nu iubim țara asta. Nu avem nicio relație. Ei amenință stabilitatea și securitatea țării noastre. Așa că voi încerca să fiu neutru, să nu implic asta. Este imposibil astăzi, având cărțile pe masă, să vezi unde se îndreaptă dinamica, care ar putea fi câștigătorul, și care este cel care pierde. Este imposibil, pentru că sunt mulți actori acolo. Și cel mai mare actor, după părerea mea, este economia mondială și alegătorii americani. Ei sunt adevărații câștigători sau învinși. Deci, din cauza asta... Nu cred că Trump are o libertate deplină să facă ceea ce poate și-a proiectat. Și am văzut la începutul acestui război, pentru că acum este un război, cum se schimbau argumentele, obiectivele dansează. Este foarte greu de știut care este rezultatul, rezultatul final. Este foarte dificil. Deci, în această mlaștină, pentru un observator, chiar și pentru cel mai sofisticat observator, este dificil să faci predicții sau să pariezi. În al doilea rând, nu sunt informații disponibile. 90%, spun eu, dau această cifră, din ceea ce ne este oferit sunt fie informații manipulate, știri false sau echivalente. Este foarte greu de văzut unde au fost efectele bombardamentelor, efectele acestei armate uriașe care ataca Iranul și care sunt efectele, consecințele tuturor acestor rachete, drone etc. Și dacă trebuie să spun ceva despre noul echilibru de putere din regiune, aș spune că superputerea Americii este contestată de super-inteligența dronelor. America rămâne în urma Iranului, în ceea ce privește această tehnologie. Nu este tehnologia Iranului, știm asta. Știm că China este implicată. Știm că Rusia este implicată, dar oricum, o dronă de... 10.000 de dolari provoacă sistemele Patriot. O singură lovitură costă minim 6 milioane de dolari. Și din acest motiv, acest dezechilibru în ceea ce privește gestionarea costurilor și cantității va fi, de asemenea, unul dintre motivele care va exercita presiune asupra administrației Trump, pentru a continua pe termen lung. Este imposibil. Știm cu toții că sistemul Patriot, care este unul dintre principalele anti-dispozitive din Iran, utilizate pe piață în acest război "minunat", nu este nelimitat. Deci, de asemenea, această problemă este importantă. Nu în ultimul rând, dacă vorbim despre Strâmtoarea Ormuz este ceva de genul 30 de kilometri. Dar partea navigabilă a acesteia este poate de 10 kilometri, un canal de 10 kilometri. Cum este posibil, cu orice tehnologie super sofisticată, indiferent de tipul navelor, cum se poate proteja asta? Dacă un dispozitiv mic, ar putea fi o dronă, ar putea fi o rachetă a primei generații, sau o mină? Imaginați-vă că Gărzile Revoluției încep să pună mine în acest canal. Nu este nevoie de zece mine. Două sau trei sunt suficiente pentru a bloca problema. Ce putem face? Deci, aceasta este principala provocare pentru administrația Trump, este navigabilitatea Strâmtorii Ormuz. Impactul este pur și simplu teribil. Această volatilitate este, de asemenea, unul dintre elementele cheie în proiectarea rezultatului acestui război.

Economia mondială, marele perdant

Cristina Cileacu: Ați spus că economia este un actor major în acest război și deja toată lumea efectele. Credeți că dacă, să luăm un scenariu, dacă Statele Unite vor pune capăt războiului în curând, Iranul va continua să exercite această presiune acum că își dă seama că are această putere? E ceva ce știam deja.

Hassan Abouyoub: În primul rând, obiectivul schimbării regimului iranian, nu a fost exprimat clar la începutul operațiunii. Și apare apoi ca un obiectiv. Pentru Israel, cu siguranță, este un obiectiv, pentru Trump, a fost un proces ezitant. Acum, este evident că este destul de imposibil să se schimbe regimul. Și din această cauză, nu cred că administrația SUA are vreun interes să mențină această investiție uriașă în capacitățile de apărare etc. și să distrugă Iranului. Pentru că problema, dacă distrugi mai mult decât dispozitive de securitate, infrastructură, dacă distrugi dispozitivele civile, serviciile publice, creezi un haos. Ce creezi cu haosul? Un stat care este scăpat de sub control. Nu cred că este în interesul regiunii, al vecinătății...

Cristina Cileacu: Sau chiar al Statelelor Unite.

Hassan Abouyoub: Sau al Statelor Unite să aibă un fel de stat eșuat. Acesta va fi rezultatul, un stat eșuat. Nu cred în presupunerea că Kurdistanul va reuși. Haide, Kurdistanul este originea Iranului. Iranul este Kurdistanul la origine, Regatul Mezilor este foarte clar. Nu trebuie să uităm istoria. Și limba este foarte apropiată de persană. Deci, nu cred că această ipoteză poate funcționa. Și singura soluție este să spui cu adevărat: Salut, băieți. OK, știi ce putem face, știți că vă putem distruge complet țara. Deci, vă rog, să venim și să discutăm. Iranul va răspunde pozitiv dacă i se va da un cadou. Cadoul este reducerea sancțiunilor. Nu văd nimic altceva. Dacă America va veni cu asta, războiul se va opri imediat. Iranul se va întoarce la reconstruirea țării și la reprocesarea întregii strategii geopolitice pe care o are.

Țările Golfului și noua raportare la SUA

Cristina Cileacu: În regiune am văzut statele din Golf atacate și știm foarte bine relația bună dintre țările Golfului și Statele Unite. După toată această situație, în care ei au devenit ținte, credeți că relația va fi aceeași între ei și Statele Unite sau se vor îndrepta spre, să zicem, o altă putere precum China?

Hassan Abouyoub: Întrebare cheie, iar răspunsul nu este ușor. Pentru că acest război a dezvăluit absența masei critice a acestor țări vecine. Dacă doriți să corectați relația asimetrică dintre Iran și vecinătate, ar trebui să punem problema demografică în echilibru. 93 de milioane (n.r. iranieni) în fața populației străine, asiatice, nu este o distribuție echilibrată a puterii, a influenței. Este un impediment imens pentru zonă. Din această cauză, după acest război, nu cred că relația cu Statele Unite va rămâne așa cum a fost. Tocmai din motivul pentru care toate aceste tratate de apărare reciprocă, asistență etc. nu au funcționat. Așa că s-a întâmplat deja că Arabia Saudită, de exemplu, a încheiat acest tip de acord cu Pakistanul. Înseamnă că, conceptul de securitate, de protecție, de suveranitate va fi pus sub semnul întrebării și într-o oarecare măsură nu va mai fi exclusiv limitat la Statele Unite ale Americii, cu siguranță. Și mai mult decât atât, cred că impactul asupra politicii energetice, pentru că, toată lumea a înțeles că ceea ce administrația americană a numit remodelarea hărții Orientului Mijlociu este determinat în principal de considerația petrolului. Pentru că, controlul acestei producții de petrol îți dă un avantaj ca America, împotriva Chinei, care este o chestiune cheie. Și împotriva Rusiei, pozitiv și negativ.

Trump și Xi: negociere sau confruntare

Cristina Cileacu: Înapoi la China, pentru că vom avea la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, vizita lui Donald Trump la Beijing. El se va întâlni cu Xi Jinping. La ce ne putem aștepta în această situație cu Orientul Mijlociu în flăcări, literalmente, piețele energiei fiind atât de slăbite, așa cum am văzut deja, de la această întâlnire? Ar fi o negociere pentru harta lumii sau ar fi o negociere între Statele Unite și China, care își arată reciproc supremația?

Hassan Abouyoub: Personal cred că următorul summit China-SUA va fi summitul puterilor pragmatice. China este o civilizație pragmatică, apropo, Confucius este încă acolo. Pragmatismul american este, de asemenea, legendar. Nu sunt sigur că atât Trump, cât și președintele conglomeratului chinez sunt gata, să zicem, să escaladeze orice, fie tarife, fie presiune asupra Taiwanului. Cred că Taiwanul este, știți, magicianul, la teatru, îți arată mâna stângă pentru a-ți atrage atenția. Între timp, face altceva pentru a-și face treaba. Este exact Taiwan, pentru mine, în privința Chinei. China are o altă agendă și a fost clar definită de Congresul Partidului Comunist, Partidul Comunist Chinez, când a definit foaia de parcurs pentru 2050. Ar trebui să ne uităm la asta, nu la Taiwan. Și această foaie de parcurs cuprinde o mulțime de provocări nu doar pentru America, ci pentru întregul Occident. Nu doar în privința tehnologiei, ci și în cea a guvernării. Ar trebui să vedem legăturile dintre China și America Latină, China și unele țări africane, pentru a înțelege că abordarea Chinei este holistică, este mai orientată către noul concept de dominație. Și, în această situație, pun sub semnul întrebării modelul american. Acest lucru este, de asemenea, adevărat. În mare măsură afectată de închiderea USAID, de eliminarea sprijinului și finanțării tuturor acestor instituții multilaterale, chiar și America se eliberează de unul dintre instrumentele majore de influență din lume.

Cristina Cileacu: Puterea subtilă.

Hassan Abouyoub: Puterea subtilă.

Cine controlează războiul din Iran

Cristina Cileacu: Înapoi la Iran și în special la țările din Golf. Acest război în întregime, au fost afirmații că nu este războiul lui Trump, ci mai degrabă războiul lui Netanyahu, având în vedere relația bună dintre cei doi. Și sunt zvonuri că Netanyahu a fost cel care l-a forțat pe Trump în acest război sau l-a convins. Cum va arăta, când se va termina totul, situația Israelului și a Acordurilor Abraham, pe care Trump l-a ajutat pe Netanyahu să le facă?

Hassan Abouyoub: În primul rând, nu este războiul lui Netanyahu sau Trump. Este un război al mișcării sioniste. Aceștia sunt principalii jucători. Această parte radicală a opiniei publice, atât în America, cât și în Israel, este motivul pentru care avem ceea ce s-a întâmplat. Netanyahu are o agendă dintotdeauna. El vrea un Israel mai mare. A spus-o deschis de multe ori, la ONU și așa mai departe. Aceasta nu este agenda americană. În opinia mea modestă și umilă, dacă războiul va dura, imediat vom vedea marea opoziție dintre interesele americane reale și securitatea și provocările israeliene. Nu cred că această coaliție, între paranteze, va dura. Va fi pusă sub semnul întrebării foarte curând, mai ales dacă acest război durează mai mult decât în mod normal. În al doilea rând, Acordurile Abraham se bazează pe presupunerea că statul palestinian...

Cristina Cileacu: Va fi acolo.

Acordurile Abraham, nesigure

Hassan Abouyoub: Dacă, ce face Netanyahu pentru a crește presiunea asupra tuturor condiționalităților, condiționalităților pozitive necesare pentru a face acest stat palestinian, dacă va continua această politică, va crea o problemă pentru cei care sunt membri, pentru că ei nu pot abandona Palestina. Și Netanyahu știe asta, într-o oarecare măsură. Și mai mult decât Netanyahu, Trump știe asta. Pentru că acum vedem, și acesta este un element nou pe care trebuie să-l luăm în considerare, schimbarea opiniei în elita din America, și această schimbare nu este legată de abordarea bipartizană a peisajului din America. Este mai mult decât atât. Este legat de societate. Deci trebuie să fim foarte atenți, pentru că și în Israel elita de stânga nu este cu adevărat în concordanță cu Netanyahu. Puterea lor politică este foarte slabă, pentru că nu au reușit niciodată să-și adune argumentele pentru următoarele alegeri sau alegerile trecute. Dar oricum, este o tendință, foarte puternică în opinia mea, care va pune sub semnul întrebării alegerile conducerii atât din America, cât și din Israel.

Iran eclipsează celelalte conflicte

Cristina Cileacu: De când a început războiul din Iran, nimeni nu mai vorbește despre Gaza, nimeni nu mai vorbește despre Ucraina. Aceste situații sunt încă în desfășurare. Vor exista consecințe ale războiului din Iran în ceea ce privește Gaza și Ucraina?

Hassan Abouyoub: În primul rând, în privința a ceea ce ar putea fi o nouă abordare a asistenței pentru Ucraina, din punct de vedere militar, ce va fi cheltuit în acest război va dezactiva complet orice program din America. Nu au suficient hardware pentru a pune în mâinile Ucrainei, dacă decid să-și schimbe poziția de a ajuta militar. Doi, Ucraina are acum active, în special în tehnologia dronelor, iar războiul din Iran a arătat cât de mult, "eficiența" dronei iraniene alimentată de tehnologia chineză și tehnologia rusă, modul în care este complicat de gestionat și trebuie acum să acorde prioritate noii abordări a dronelor în America și pentru a accelera acest lucru, sunt foarte sigur că sunt foarte inspirați în a face bilanțul a ceea ce a făcut și face Ucraina. Au făcut un salt în stăpânirea acestei tehnologii. Și acest lucru ar putea echilibra puțin situația din Ucraina. Ați văzut că dezvoltarea noilor tehnologii în chestiunea dronelor a ajutat Ucraina să reziste mai mult Rusiei în ultimele două luni. Și poate fi și mai mult în ceea ce privește rezultatul măsurat pe teren. Cealaltă problemă este legată de alegerile la jumătatea mandatului (n.r. din SUA). Îmi pare rău, dar alegerile intermediare vor avea un impact uriaș asupra Ucrainei și Orientului Mijlociu. Și cred că acest război se va încheia într-un fel sau altul. Și vom reveni la agenda tradițională, într-o situație foarte grea pentru administrația Trump. Nu cu același avantaj comparativ de care s-a bucurat. Și am văzut-o în Groenlanda, a făcut doi pași înapoi, am văzut că în multe situații realismul se opune puternic pragmatismului și oportunismului. Și aceasta este provocarea administrației.

Războiul fără câștigători

Cristina Cileacu: Deci, pentru a încerca să dăm un răspuns la prima noastră întrebare, când am început această conversație, poate câștigătorul sau pierzătorul acestui război este literalmente toată lumea. Domnule ambasador, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.

Hassan Abouyoub: Vă mulțumesc pentru acest moment. Apreciez asta.