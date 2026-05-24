„E timpul să insistăm, nu să ne retragem”. Apelul Kievului către aliați, după atacul masiv cu rachete și drone rusești

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a cerut duminică, 24 mai, mai mult sprijin din partea aliaților în fața agresiunii rusești, după ce Kievul a fost atacat cu peste 500 de drone și zeci de rachete. Bombardamentele au lovit mai multe infrastructuri din capitală, inclusiv clădirea Ministerului ucrainean de Externe, potrivit Agerpres, care citează EFE.

Şeful diplomaţiei ucrainene a publicat videoclipuri şi imagini pe X cu efectele atacului, între care pagubele suferite de Ministerul Afacerilor Externe, lucru fără precedent de la cel de-al Doilea Război Mondial.

„Solicităm capacităţi defensive suplimentare, inclusiv protejarea spaţiului nostru aerian, investiţii în industria noastră de apărare, o presiune mai mare asupra Rusiei şi, printre altele, decizii politice ferme privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană", scris Sîbiga pe contul său de X.

Totodată, acesta a tras un semnal de alarmă către aliați, spunând că „este timpul să insistăm, nu să ne retragem, asupra sprijinirii Ucrainei şi a creşterii presiunii asupra regimului rus”.

Ministrul de Externe, Andrii Sîbiga, a precizat că diplomația ucraineană își va continua activitatea și a condamnat natura „barbară” a bombardamentului.

„Privind geamurile sparte în această dimineaţă, pot spune cu deplină încredere în numele întregii noastre echipe diplomatice: terorismul rusesc nu ne va opri", a declarat șeful diplomaţiei ucrainene.

„Ne confruntăm cu hoarde de barbari, nu cu moştenitori ai civilizaţiei”, a mai acuzat Sîbiga.

Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că Rusia a lansat 690 de mijloace de atac aerian, inclusiv drone și rachete de mai multe tipuri, în cadrul bombardamentului.

Potrivit autorităților ucrainene, 549 de drone au fost distruse, iar alte 55 de rachete rusești au fost interceptate.

