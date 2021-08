Misiunea de salvare a străinilor din Afganistan și a afganilor care au lucrat pentru ambasade și companii străine este în impas. Ambasada americană la Kabul a recunoscut că nu-și poate ajuta nici măcar propriii concetățeni să ajungă pe aeroportul din Kabul, din cauza blocajelor impuse de talibani. Asta, deși zilele trecute, oficialii de la Washington asigurau că există un acord cu jihadiștii, potrivit căruia deținătorii de pașapoarte și vize vor fi lăsați să părăsească Afganistanul. Doar că în teren situația este incontrolabilă. Corespondenta CNN, Clarissa Ward, s-a putut convinge la fața locului.

„Au fost împușcături intense, am fost opriți de oameni, ți se rupe inima, toți veneau la noi cu pașapoartele, actele... vă rugăm, am lucrat în Camp Phoenix, am lucrat în tabăra cutare, am fost translator, ajutați-mă să ajung pe aeroport, ajutați-mă să ajung în America, ajutați-mă să obțin viza, să pot ieși din țară! Apoi au apărut talibanii la un moment dat, unul dintre ei și-a ridicat arma în aer ca și când se pregătea să tragă, a trebuit să fugim, să ne adăpostim... Cel mai înspăimântător moment pentru echipa noastră a fost când producătorul nostru filma cu telefonul lui, iar doi talibani au venit cu armele în aer, gata să-l lovească și a trebuit să intervenim, să strigăm... și a venit alt taliban și le-a spus, nu, nu, ei sunt jurnaliști...”, a povestit Clarissa Ward, corespondent internațional la CNN.

Ea a transmis imaginile în direct din timpul episodului tensionat cu talibanii: „Acești luptători talibani sunt cam supărați din cauza noastră... Nu vă opriți... Am decis să plecăm și să ne ascundem în mașina noastră. Un luptător foarte încrezător în arma sa AK47... presează mulțimea... Stați în spatele lui! Stați în spatele lui! Puteți vedea cum unii dintre acești luptători talibani sunt surescitați, plini de adrenalină sau mai știu eu de ce... este o situație extrem de confuză. Brusc, alți doi talibani pornesc spre noi... Puteți vedea puștile lor automate ridicate pentru a-l lovi pe producătorul nostru. Când le-am spus talibanilor că avem permisiunea de a filma, au lăsat armele în jos și ne-au lăsat să trecem. Acum, plecăm de aici...”, a relatat jurnalista, din mijlocul evenimentelor.

„Ce vreau să spun... am transmis din tot soiul de situații nebune, de data asta vorbim de haos! Nebunie! Este imposibil pentru civili obișnuiți, chiar dacă au toate actele necesare, să treacă de bariere, nu e nicio șansă să se poată strecura. Este o situație foarte confuză, foarte periculoasă, complet imprevizibilă. Nu există o ordine, nu există un sistem coerent de procesare a actelor, de o parte cei care au acte, de cealaltă cei care nu au... Sincer, din punctul meu de vedere este un miracol că nu au fost răniți grav mai mulți decât până acum”, a mărturisit Clarissa Ward.

