Economistul Andrei Caramitru spune că economia Rusiei se prăbușește: „Băncile sunt zombificate, va fi epic”

Donald Trump a declarat recent, cu ocazia unei conferințe comune cu președintele Argentinei, că economia Rusiei este pe cale de a se prăbuși. Informații despre performanțele din ce în ce mai slabe au apărut din ce în ce mai des în ultima vreme, iar Andrei Caramitru le comentează.

„Știți, în Rusia sunt cozi lungi la benzină chiar acum… dintr-odată economia lui (n.r. Vladimir Putin) se va prăbuși, iar eu aș vrea să-l văd mergând bine. Adică, am avut o relație foarte bună cu Vladimir Putin, dar pur și simplu nu vrea să pună capăt acelui război.”, a spus președintele american.

Remarca sa a fost repede combătută de o luare de poziție din partea Kremlinului.

Printre cei care cred că economia Rusiei este la un pas de colaps este și Andrei Caramitru, care notează, din surse oficiale, că în luna august exporturile totale ale Rusiei au scăzut cu 17,5%.

„Rusia e deja game over. Exporturile totale în august au scăzut cu 17.5% (!!!). Și asta e înainte de efectul total al rafinăriilor care dispar zilnic (ofensiva pe rafinării a început în august). Sfârșitul anului va fi mult mult mai rău, și anul viitor și mai și”, comentează economistul pe contul său de Facebook.

„La cifrele astea - înseamnă ca de la un surplus comercial (exporturi minus importuri) de 200 de miliarde USD pe an înainte de război, ajung la 0 sau deficit. Banii din fondul suveran se termină și ăia în câteva luni. Băncile sunt zombificate nu mai pot finanța statul.

Deja apar știri care confirma asta : banii pe care îi dau acum unui soldat care semnează contractul au scăzut de la 33.000 de dolari la 8.000. Sunt multe fabrici unde nimeni nu a mai fost plătit de luni de zile. Oamenii de frică își scot masiv banii din bănci, amplificând colapsul.

Se vor prăbuși total și terminal. Și va începe prăbușirea din decembrie / ianuarie deja. Și - ca de obicei - Kremlinul va proteja cât se poate prioritățile centrale. Adică periferia - Belarus, Cecenia, Transnistria, regiunile din estul Asiatic, regiunile ocupate din Georgia - nu vor mai primi mai nimic, deci vor începe mișcări separatiste. Și așa marele imperiu de rahat se va prăbuși ca nu vor putea face nimic, ca au toată armata tocată de ucraineni.

Va fi epic”, comentează Caramitru.

