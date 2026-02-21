Economiile asiatice evaluează impactul noilor tarife anunţate de Donald Trump

Partenerii comerciali ai Statelor Unite din Asia au început sâmbătă analiza efectelor noilor incertitudini din comerţul global, după ce președintele Donald Trump a anunțat impunerea unui nou tarif pe importuri americane, potrivit News.ro. Anunțul președintelui american a venit la doar câteva ore după ce Curtea Supremă a SUA a anulat o parte semnificativă a tarifelor care dăduseră naștere unui război comercial global.

Hotărârea judecătorilor a invalidat mai multe tarife aplicate anterior de administrația Trump marilor exportatori asiatici, de la China și Coreea de Sud până la Japonia și Taiwan, afectând lanțurile globale de aprovizionare, în special în sectorul tehnologic. Ca răspuns, Trump a anunțat introducerea unei taxe de 10% asupra tuturor importurilor în SUA, care va fi în vigoare timp de 150 de zile.

Autoritățile japoneze au declarat că vor analiza cu atenție hotărârea și reacțiile Washingtonului pentru a răspunde adecvat noilor evoluții, în timp ce China încă nu a emis un punct de vedere oficial, fiind în perioada sărbătorilor. Oficialii din Hong Kong au descris situația drept un „eșec”, subliniind avantajele stabilității politice și economice din regiune comparativ cu incertitudinea din SUA.

Economiile asiatice dependente de export au resimțit deja tensiunile comerciale anterioare, iar decizia Curții Supreme — care vizează tarifele introduse sub legea privind Puterile Economice în Situaţii de Urgenţă — reduce aproape la jumătate media tarifelor americane înregistrată până în prezent. Totuși, nivelurile rămân ridicate pentru state precum China, Brazilia și India.

Guvernul din Taiwan și-a anunțat intenția de a monitoriza situația și menține dialogul cu SUA, în contextul unor recente înțelegeri comerciale, inclusiv un memorandum de investiții de 250 de miliarde de dolari. Analiștii avertizează că decizia instanței nu va aduce un efect imediat de calmare, iar companiile din Asia-Pacific pot întâmpina în continuare confuzie și dificultăți pe măsură ce se pregătesc pentru noi posibile măsuri tarifare.

Editor : A.R.