Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia

Ecuadorienii au votat duminică împotriva unei propuneri care ar fi permis ţărilor străine să administreze baze militare în această ţară sud-americană, unde bandele de traficanţi de droguri extorchează comunităţile şi ucid politicieni în lupta lor pentru teritoriu, relatează AP, preluat de News.ro.

O altă propunere respinsă în cadrul referendumului în patru părţi a fost cea a unui proces care ar putea duce la o nouă constituţie. Şase din zece alegători au răspuns negativ.

Este o înfrângere semnificativă pentru preşedintele Daniel Noboa, un conservator care este strâns aliniat cu administraţia Trump şi care a presat instanţele din Ecuador să includă întrebarea privind rescrierea constituţiei.

Noboa a afirmat într-un mesaj pe X după publicarea rezultatelor că guvernul său va „respecta voinţa poporului” şi va continua să lupte pentru ţara pe care „toată lumea o merită”.

Andrea Endara, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Casa Grande, a declarat că respingerea propunerilor lui Noboa a reprezentat o „lecţie de umilinţă” pentru preşedintele Ecuadorului, în vârstă de 37 de ani. „Cei care au votat împotriva propunerilor nu sunt doar activişti ai opoziţiei, ci oameni preocupaţi de stabilitatea democratică şi nemulţumiţi de un guvern care nu şi-a îndeplinit promisiunile”, cum ar fi menţinerea preţurilor scăzute la benzină sau îmbunătăţirea securităţii, a explicat ea.

Ecuador, o naţiune de 18 milioane de locuitori, se luptă să controleze criminalitatea violentă, devenind un punct cheie de tranzit pentru cocaina produsă în ţările vecine Columbia şi Peru, cu bande de traficanţi de droguri care îi atacă pe candidaţii la preşedinţie, primari şi jurnalişti, în lupta lor pentru controlul porturilor şi oraşelor de coastă.

Recent, Noboa s-a întâlnit cu oficiali americani pentru a discuta despre securitatea regională şi cooperarea în materie de migraţie şi i-a oferit secretarului american pentru securitate internă, Kristi Noem, un tur al unei baze militare de-a lungul coastei Ecuadorului, care ar putea găzdui trupe americane.

„Cooperarea internaţională este singura modalitate de a desfiinţa aceste grupuri (de trafic de droguri), care sunt reţele criminale transnaţionale”, a declarat Noboa după ce şi-a exprimat votul.

Ecuadorul a avut trei constituţii de când ţara a revenit la democraţie în 1979, dar Noboa a susţinut că era timpul să „reconstruiască” ţara, deoarece actuala constituţie nu oferă guvernului suficiente instrumente pentru a combate criminalitatea.

Alegătorii au fost întrebaţi şi dacă Ecuadorul ar trebui să înfiinţeze o adunare constituantă, un organism legislativ care să se ocupe de rescrierea constituţiei naţionale, Noboa susţinând că o nouă constituţie ar trebui să stabilească pedepse mai severe pentru infractori şi măsuri mai stricte pentru controlul frontierelor Ecuadorului.

Criticii preşedintelui au afirmat că rescrierea constituţiei nu va rezolva probleme precum nesiguranţa şi accesul deficitar la servicii de sănătate şi educaţie. Unii s-au temut că o nouă constituţie ar reduce controlul legislativ şi judiciar asupra puterii executive.

Alegătorii au fost întrebaţi, de asemenea, dacă Ecuadorul ar trebui să reducă finanţarea publică a partidelor politice şi dacă numărul legislatorilor din Adunarea Naţională ar trebui redus de la 151 de reprezentanţi la 73. Ambele măsuri au fost respinse cu o marjă largă.

Noboa a afirmat că aceste măsuri sunt necesare pentru a reduce cheltuielile excesive ale guvernului, în timp ce criticii săi au susţinut că acestea ar putea limita reprezentarea politică, în special în comunităţile cu venituri reduse, unde resursele pentru campaniile politice sunt limitate.

Editor : A.C.