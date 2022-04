Ed Sheeran a câștigat procesul în care a fost acuzat de plagiat pentru melodia „Shape Of You”

Starul pop Ed Sheeran nu a comis plagiat atunci când a compus piesa de mare succes „Shape of You”, unul dintre cele mai ascultate cântece din lume, a decis miercuri Înalta Curte de Justiţie din Londra, care a respins procesul demarat de doi compozitori, scrie BBC News.

Ed Sheeran, în vârstă de 31 de ani, nu a copiat „nici deliberat, nici involuntar” o parte din linia melodică a cântecului „Oh Why", compus de Sami Chokri şi Ross O'Donoghue, atunci când a înregistrat piesa "Shape of You", a subliniat judecătorul Antony Zacaroli.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Shape of You", titlul cel mai bine vândut din lume în anul 2017, afişează peste 3 miliarde de ascultări pe Spotify şi aproape 6 miliarde de vizualizări pe YouTube.

Ed Sheeran s-a prezentat la Înalta Curte de Justiţie din Londra în prima zi a procesului, pe 4 martie, în timpul căruia cele două cântece au fost difuzate în faţa judecătorului. În cadrul aceleiaşi audieri a fost difuzat, din eroare, şi un fragment dintr-un cântec al starului britanic ce nu a fost încă lansat pe piaţă, transmite Agerpres.

Avocatul reclamanţilor, Andrew Sutcliffe, consideră că „similaritatea" dintre anumite pasaje muzicale este „frapantă", întrucât ele sunt "aproape identice".

„Ed Sheeran este fără îndoială foarte talentat, este un geniu. Dar el este, totodată, o coţofană", a adăugat avocatul britanic, referindu-se la o pasăre acuzată uneori că „fură" anumite obiecte.

„El împrumută idei şi le aruncă apoi în cântecele sale. Uneori recunoaşte acest lucru, alteori nu. Totul depinde de persoana cu care vorbeşte şi dacă el crede că poate să facă astfel de lucruri fără să fie pedepsit", a adăugat acelaşi avocat.

Alte acuzaţii

Avocatul a subliniat că Sami Chokri şi Ross O'Donoghue sunt „autori-compozitori foarte talentaţi, care merită acelaşi respect ca oricare alt artist şi recunoaşterea care li se datorează".

Ed Sheeran şi ceilalţi doi coautori ai cântecului „Shape of You", Steven McCutcheon şi John McDaid, au respins însă categoric aceste acuzaţii.

Ei au contactat în mai 2018 Înalta Curte de Justiţie şi i-au cerut acestei instanţe să stipuleze că nu au comis nicio infracţiune în domeniul drepturilor de autor.

Două luni mai târziu, în iulie 2018, compozitorii Chokri şi O'Donoghue au demarat la rândul lor o procedură judiciară împotriva autorilor piesei „Shape of You".

Plăţile vizând drepturile de autor asociate acestui cântec, estimate la 20 de milioane de lire sterline (24 de milioane de euro la cursul actual) de cotidianul The Telegraph, au fost suspendate de Asociaţia pentru gestionarea colectivă a drepturilor de autor din Marea Britanie (PRS).

În 2017, Ed Sheeran a fost artistul cu cel mai bine vândut album din lume, potrivit Federaţiei Internaţionale a Industriei Fonografice (IFPI), graţie celui de-al treilea album de studio al său, "Divide", care include şi cântecul „Shape of You".

Nu este pentru prima dată când Ed Sheeran a fost dat în judecată pentru plagiat. În Statele Unite, moştenitorii legendarului cântăreţ Marvin Gaye l-au acuzat pe starul britanic că s-a inspirat prea mult din celebra piesă "Let's Get It On" atunci când a compus cântecul "Thinking Out Loud".

Editor : M.D.B.