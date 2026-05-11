Edouard Philippe și-a lansat candidatura la președinția Franței pentru a opri extrema dreaptă: „Nu vă lăsaţi paralizaţi de pesimişti”

Fostul prim-ministru de centru-dreapta al Franţei, Edouard Philippe, şi-a lansat duminică campania pentru alegerile prezidenţiale de anul viitor, în care este principalul candidat care ar putea opri extrema dreaptă reprezentată de cele două staruri ale Rassemblement National (RN) - Marine Le Pen şi Jordan Bardella, relatează Politico.

La un miting organizat în oraşul Reims, din nord-estul ţării, în regiunea Champagne, el şi-a prezentat echipa electorală, calendarul campaniei şi priorităţile partidului.

Campania sa - a promis el - va contura o viziune „extrem de optimistă” pentru Franţa. Philippe a adunat oficiali şi reprezentanţi aleşi din partidul său, Horizons, pentru a trasa planul prin care intenţionează să îi învingă pe liderii de extremă dreaptă Marine Le Pen şi Jordan Bardella, actualii favoriţi din sondaje.

„Voi face propuneri, propuneri care îi vor uni pe ceilalţi: o platformă clară, ambiţioasă, precisă şi realistă, care va fi de amploare”, a declarat Philippe în faţa câtorva sute de delegaţi ai partidului Horizons.

„Aceasta este o nouă etapă a campaniei prezidenţiale”, a explicat primarul oraşului portuar Le Havre, din nordul ţării. „Va trebui să depăşim graniţele partidului nostru… să ne deschidem şi să mergem mai departe”, a preconizat el.

Philippe a afirmat că urmează alegeri dificile, dar a insistat că acestea le vor oferi francezilor o perspectivă mai pozitivă asupra unei lumi în schimbare. „Nu vă lăsaţi paralizaţi de pesimişti şi de cei cu o viziune apocaliptică asupra lumii”, a sfătuit el.

Trei personalităţi urmează să preia conducerea echipei de campanie a lui Philippe: fostul ministru şi actualul primar al oraşului Angers, Christophe Bechu, fosta ministră Marie Guevenoux şi europarlamentarul Gilles Boyer.

Philippe a anunţat, de asemenea, că va organiza primul său miting de campanie la Paris pe 5 iulie, precum şi o zi naţională de campanie la sfârşitul lunii iunie, fiind planificate 1.000 de adunări de campanie la scară mică.

În ultimele săptămâni, Philippe a fost acuzat că este prea tăcut şi că duce o campanie prea discretă.

Concurenții lui Philippe

Conform sondajelor iniţiale, el părea să fie, fără îndoială, candidatul de centru cel mai bine plasat pentru a învinge extrema dreaptă la următoarele alegeri prezidenţiale. Însă sondajele mai recente au sugerat că avantajul său faţă de fostul prim-ministru Gabriel Attal şi liderul conservator Bruno Retailleau se reduce. Ambii au făcut campanie intensă pentru a-l depăşi pe Philippe.

În timpul discursului său de o oră de la Reims, Philippe şi-a schiţat obiectivele pentru campanie, abordând mai multe subiecte fierbinţi pentru conservatori: reducerea impozitelor pe cifra de afaceri pentru companiile franceze, reducerea birocraţiei, reechilibrarea sistemului public de pensii şi combaterea criminalităţii şi a traficului de droguri.

Potrivit oficialilor partidului, unul dintre obiectivele pe termen scurt ale lui Philippe va fi acela de a uni centrul-dreapta în jurul candidaturii sale, şi în special conservatorii, înainte de a încerca să-şi extindă popularitatea.

„Provin din dreapta... Nu am de gând să-mi cer scuze”, a spus Philippe, care este un fost membru al partidului conservator Les Republicains.

„Şi ştiu unde mă aflu, la conducerea unui partid de dreapta şi în calitate de primar al oraşului Le Havre, un oraş al clasei muncitoare, ceea ce demonstrează că ideile de libertate şi responsabilitate nu sunt doar apanajul electoratului de dreapta”, a arătat el.

În lunile următoare, partidul speră ca mai mulţi „grei” din partidele rivale să-l susţină pe Philippe, ceea ce ar pune presiune pe Attal şi Retailleau, a declarat un parlamentar din partea Horizons.

„Trebuie să se rezolve până la Crăciun”, a spus un deputat. „Totul trebuie să fie gata până la sfârşitul anului pentru a face faţă candidaturilor din partea Reunirii Naţionale şi a lui Jean-Luc Mélenchon (extrema stângă)”, a subliniat deputatul.

La mitingul de duminică, Philippe a atacat atât extrema dreaptă, cât şi extrema stângă a partidului La France Insoumise al lui Melenchon, acuzându-i că vând minciuni şi „idei periculoase” francezilor.

„Uitaţi-vă ce face preşedintele SUA, pe care domnul Bardella îl admiră atât de mult, puterii de cumpărare a clasei de mijloc americane prin tarifele sale şi războaiele sale din Orientul Mijlociu”, a spus el. „Populismul se întoarce întotdeauna împotriva poporului”, a spus el.

Discursul său a rămas însă lipsit de detalii, în special în ceea ce priveşte subiectele explozive, cum ar fi vârsta legală de pensionare în Franţa şi modul în care intenţionează să reducă cheltuielile publice, notează Politico. El a promis însă că va face propuneri în lunile următoare.

