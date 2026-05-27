Educație în vreme de război: Harkov construiește prima grădiniță subterană pe fondul intensificării atacurilor rusești

Pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina, orașul Harkov construiește prima grădiniță subterană, schimbând modul în care copiii beneficiază de educație în timp de război, relatează Kyiv Post.

În cadrul Forumului GLOBSEC, primarul Ihor Terekhov a declarat că orașul Harkov a fost deja nevoit să construiască 10 școli subterane și a transformat cel puțin o stație de metrou într-un spațiu de învățământ, pe fondul continuării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile.

„Astăzi construim prima grădiniță subterană. E îngrozitor, desigur, îngrozitor… Nu vreau ca inamicul nostru să le răpească copiilor noștri șansa de a învăța. Nu vreau ca inamicul nostru să le răpească copiilor noștri copilăria”, a declarat Terekhov, potrivit United24media.

Terekhov a comentat atacurile rusești asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra sistemelor de transport și a zonelor rezidențiale, afirmând: „Oamenii, copiii și adulții se culcă și se roagă să se mai trezească. Și asta este o tragedie. De fapt, războiul este o tragedie și un rău”.

În ciuda atacurilor, Ucraina rămâne concentrată asupra viitorului pe termen lung al cetățenilor săi, în special al copiilor. Terekhov a afirmat că este esențial ca comunitatea internațională să continue să sprijine Ucraina prin asistență financiară și umanitară, subliniind rolul partenerilor în conturarea unui nou cadru de securitate globală.

De asemenea, el a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul acordat și și-a exprimat speranța că războiul se va încheia.

În cadrul unui efort mai amplu de a asigura accesul la educație în timpul războiului, a fost deschisă o a doua școală subterană în regiunea Harkov, în localitatea Pechenihy – situată la sud-est de Harkov –, după ce zona a fost ținta unor atacuri aeriene rusești repetate.

Proiectul a costat aproximativ 70.754 de dolari, cea mai mare parte a fondurilor fiind asigurată de parteneri internaționali, iar 7.000 de dolari provenind din bugetul local.

Potrivit directoarei liceului local, Oksana Pomyliako, mulți dintre copiii care frecventează facilitățile subterane vor participa pentru prima dată la cursuri cu prezență fizică.

