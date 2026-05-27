Live TV

Educație în vreme de război: Harkov construiește prima grădiniță subterană pe fondul intensificării atacurilor rusești

Data publicării:
copii ucraina deportati
Copii ucraineni. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Profimedia Images

Pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina, orașul Harkov construiește prima grădiniță subterană, schimbând modul în care copiii beneficiază de educație în timp de război, relatează Kyiv Post.

În cadrul Forumului GLOBSEC, primarul Ihor Terekhov a declarat că orașul Harkov a fost deja nevoit să construiască 10 școli subterane și a transformat cel puțin o stație de metrou într-un spațiu de învățământ, pe fondul continuării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile.

„Astăzi construim prima grădiniță subterană. E îngrozitor, desigur, îngrozitor… Nu vreau ca inamicul nostru să le răpească copiilor noștri șansa de a învăța. Nu vreau ca inamicul nostru să le răpească copiilor noștri copilăria”, a declarat Terekhov, potrivit United24media.

Terekhov a comentat atacurile rusești asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra sistemelor de transport și a zonelor rezidențiale, afirmând: „Oamenii, copiii și adulții se culcă și se roagă să se mai trezească. Și asta este o tragedie. De fapt, războiul este o tragedie și un rău”.

În ciuda atacurilor, Ucraina rămâne concentrată asupra viitorului pe termen lung al cetățenilor săi, în special al copiilor. Terekhov a afirmat că este esențial ca comunitatea internațională să continue să sprijine Ucraina prin asistență financiară și umanitară, subliniind rolul partenerilor în conturarea unui nou cadru de securitate globală.

De asemenea, el a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul acordat și și-a exprimat speranța că războiul se va încheia.

În cadrul unui efort mai amplu de a asigura accesul la educație în timpul războiului, a fost deschisă o a doua școală subterană în regiunea Harkov, în localitatea Pechenihy – situată la sud-est de Harkov –, după ce zona a fost ținta unor atacuri aeriene rusești repetate.

Proiectul a costat aproximativ 70.754 de dolari, cea mai mare parte a fondurilor fiind asigurată de parteneri internaționali, iar 7.000 de dolari provenind din bugetul local.

Potrivit directoarei liceului local, Oksana Pomyliako, mulți dintre copiii care frecventează facilitățile subterane vor participa pentru prima dată la cursuri cu prezență fizică.

Citește și:

Un comandant ucrainean anunță un posibil „punct de cotitură” în războiul cu Rusia. Kievul ar avea o fereastră de câteva luni (Reuters)

Copiii și propaganda Kremlinului: cât de eficiente sunt lecțiile de război din școlile ruse. „Fiul meu le apreciază. Mă îngrijorează”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Map of Moldova, Europe, European Union, with state borders, capital cities, rivers and seas, capital Chisinau, close up
Bruxelles-ul are, în sfârșit, un calendar pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la Kiev. Ambasadorul rus a fost convocat
Donald Trump
Donald Trump, despre Iran: „Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui pur și simplu să ducem treaba la bun sfârșit”
Magyar Zelenski
Condițiile puse de Ungaria pentru o întâlnire între Magyar și Zelenski
sediul bce
BCE: Războiul din Iran perturbă creşterea economiei UE şi majorează inflaţia
Recomandările redacţiei
Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în termen de o lună, iar Marina...
tomac face declaratii
Ce a răspuns Eugen Tomac, întrebat dacă va accepta nominalizarea...
Alexander Stubb
Președintele Finlandei, avertisment dur legat de politica lui Trump...
colaj poarta focsani 2
NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem...
Ultimele știri
Triplă crimă în Târgu Jiu: O bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în apartamentul în care locuiau
Ruptura dintre Meloni, Trump și Netanyahu: Italia schimbă tonul față de SUA și Israel
Un petrolier rus care urma să ajungă în Cuba și-a schimbat cursul după mai multe săptămâni petrecute pe mare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Shakira, aprecieri la adresa fostului iubit. Ce a spus despre relația cu Gerard Pique, la 4 ani de la...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce...
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...