Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii

Unii economiști au presupus că puterea de cumpărare a clasei de mijloc din China va alimenta creșterea globală. În schimb, China a devenit o forță destabilizatoare în economia mondială. Liderul Xi Jinping conduce țara ca pe o fabrică uriașă subvenționată de guvern și axată pe exporturi – o politică dăunătoare atât pentru industriile din restul lumii, cât și pentru economia chineză și partenerii comerciali ai Beijingului, potrivit unei analize The Atlantic.

Producătorii chinezi ar fi competitivi și fără ajutorul lui Xi. Cu toate acestea, Beijingul le oferă ajutoare uriașe: subvenții și scutiri de taxe, dar și, indirect, prin limitarea salariilor muncitorilor din fabrici și a valorii monedei chineze, pentru a face exporturile mult mai ieftine, în mod artificial.

Rezultatul este un model economic care îi avantajează pe producători, constrânge consumatorii și inundă piețele internaționale cu exporturi foarte ieftine, inclusiv oțel, panouri solare și mașini electrice.

Firmele străine nu au cum să facă față. Din cauza competiției din China, Germania pierde lunar 10.000 de locuri de muncă în producție, iar Indonezia ar putea pierde sute de mii de joburi în industria textilă.

Surplusul comercial al Chinei a ajuns la 1,2 trilioane de dolari anul trecut – un nou record. Ca parte a economiei globale, surplusul de bunuri fabricate de China nu a mai fost atins niciodată de vreo altă țară.

Politicile lui Xi Jinping stimulează „dezindustrializarea forțată” a economiilor avansate din întreaga lume

Președintele american Donald Trump se plângea cândva că Beijingul profită de Statele Unite și a impus tarife comerciale asupra mărfurilor chinezești.

În ultimul timp, însă, Trump nu mai pare să fie la fel de îngrijorat de amenințarea Chinei la adresa economiei americane. Liderul de la Casa Albă l-a numit „prieten” pe Xi în vizita sa la Beijing de luna trecută și a fost de acord să coopereze cu China pentru a crea un „consiliu al comerțului” benefic pentru ambele părți, cu scopul de a îmbunătăți relația economică dintre cele două țări.

Securitatea națională, creșterea economică și joburile din America și din multe alte țări, inclusiv în sectoarele auto, robotică, utilaje grele și semiconductori, sunt amenințate de politica lui Xi.

Rezultatul politicilor lui Xi Jinping este un model economic care îi avantajează pe producători, constrânge consumatorii și inundă piețele internaționale cu exporturi foarte ieftine. Foto: Profimedia Images

„O să fie destul de catastrofal”, a spus economistul David Autor de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts. Politicile lui Xi stimulează „dezindustrializarea forțată” a economiilor avansate din întreaga lume.

Liderilor chinezi pare că nu le pasă de soarta industriilor din alte țări, dar aceste politici nu sunt bune nici măcar pentru Beijing. Economia sa este în declin: investițiile private și cheltuielile consumatorilor rămân la un nivel scăzut, în timp ce valoarea proprietăților scade, iar concurența pentru locurile de muncă este foarte mare.

Programele industriale ale lui Xi încurajează prea multe investiții în fabrici, care de multe ori sunt în pierdere și au nevoie de ajutoare de la stat ca să supraviețuiască.

China are o strategie care „a funcționat de minune” în ultimii 12 ani și nu vrea să o schimbe

Banii de la contribuabili, care ar putea fi cheltuiți pentru servicii și ajutoare sociale, sunt folosiți în schimb pentru a susține industrii afectate de problema supraproducției.

În consecință, familiile din China subvenționează practic cumpărătorii din toată lumea, în timp ce nivelul lor de trai are de suferit.

„Politicile chineze nu ar rezista într-o țară democratică”, a spus Autor. Acest sistem se bazează pe supunere, ceea ce înseamnă că nimeni nu întreabă: „De ce nu beneficiem noi de roadele acestor investiții? De ce exportăm totul în lume și, totuși, noi devenim mai săraci sau, cel puțin, ne simțim mai săraci?”

Xi este mult mai interesat să obțină o poziție avantajoasă în industrii strategice, precum mașini electrice și roboți umanoizi, decât să se asigure că nevoile poporului său sunt satisfăcute. China speră „să conducă lumea în inovație și producție”, a spus Craig Allen, consilier din partea firmei Cohen Group și fost președinte al Consiliului de Afaceri SUA-China.

„Chinezii au o strategie aici care a funcționat de minune în ultimii 12 ani și ei nu văd niciun motiv să schimbe acest lucru.”

Odată cu succesul global al mașinilor electrice și alte bunuri produse în China, planurile lui Xi par a fi de neoprit, însă șansele de reușită ale Beijingului se bazează pe ideea că alte țări vor continua să absoarbă exporturile chineze.

Xi Jinping este mult mai interesat ca țara lui să obțină o poziție avantajoasă în industrii strategice, precum mașini electrice și roboți umanoizi, decât să se asigure că nevoile poporului său sunt satisfăcute. Foto: Profimedia Images

„Marea întrebare este: De ce mai facem comerț cu China?”

Unele guverne au început să își protejeze industriile și forța de muncă. În Uniunea Europeană au fost introduse reguli privind reducerea dependenței de China prin încurajarea fabricării de produse din domeniul energiei verzi în Europa.

„Comerțul creează eficiență, dar se presupune că toată lumea ar trebui să beneficieze”, a spus președintele Camerei de Comerț a Uniunii Europene în China, Jens Eskelund.

Suntem într-o situație acum unde comerțul cu China distruge valoarea produselor, a mai spus Eskelund. „Atunci, marea întrebare este: De ce mai facem comerț?”

Nicio țară nu va putea scăpa complet de dependența de China, cel mai mare producător al lumii, însă partenerii săi comerciali pot pune presiune pe sistemul său industrial „umflat” artificial, care generează pierderi și este plin de datorii.

Într-un fel, liderii celor mai puternice două țări din lume, care au adoptat programe economice naționaliste, implementează politici ce, până la urmă, vor slăbi economic țările lor.

Muncitorii americani și familiile chineze s-ar putea, în curând, să plătească prețul politicilor dăunătoare ale Chinei și Statelor Unite. Există și riscul ca partenerii Chinei să fie forțați să apeleze la o strategie protecționistă, care va reduce nivelul de prosperitate pentru toată lumea.

Editor : Raul Nețoiu