Efectele secundare ale BREXIT-ului. Avertismentul BMW pentru Marea Britanie

Grupul auto german BMW va fi nevoit să închidă uzinele sale din Marea Britanie, unde sunt produse automobilele Mini şi Rolls-Royce, dacă va ajunge în situaţia în care nu va putea importa rapid componente din Europa continentală după ce Marea Britanie va ieşi din Uniunea Europeană, a declarat luni pentru Financial Times unul din directorii BMW, transmite Agerpres.

Foto: Gulliver/Getty Images





Uzinele care produc automobile utilizează metode de producţie denumite „just in time'', caracterizate prin faptul că piesele componente ajung cu doar câteva ore înainte de a fi nevoie de ele pe liniile de asamblare, reducându-se stocurile de componente şi astfel costurile sunt menţinute la un nivel scăzut.



Şi uzinele BMW se bazează pe componentele importate. Aproximativ 90% din componentele utilizate de uzinele BMW din Marea Britanie provin din Europa continentală.



În ceea ce constituie cel mai puternic avertisment lansat până acum de BMW cu privire la viitorul operaţiunilor sale din Marea Britanie, directorul responsabil cu procedurile vamale Stephan Freismuth a subliniat că întârzierile în importurile de componente ar afecta serios facilităţile BMW din Marea Britanie, inclusiv uzina unde este asamblat modelul Mini.



„Am spus întotdeauna că facem tot ce putem pentru a ne pregăti pentru orice, însă în situaţia în care lanţul de aprovizionare se opreşte la graniţă atunci nu ne putem fabrica produsele în Marea Britanie", a spus Stephan Freismuth. Acesta a adăugat că grupul german vrea să îşi menţină deschise uzinele din Marea Britanie însă orice întreruperi întâmpinate cu importurile de componente ar creşte costurile şi ar prejudicia modelul de producţie „just in time”.



„Dacă eşti nevoit să opreşti producţia pentru o zi acest lucru costă foarte mulţi bani însă dacă la final vom avea mai multe opriri echipa managerială va trebui să decidă cum poate fi rezolvat acest lucru", a spus Freismuth.



BMW are patru uzine în Marea Britanie, două uzine pentru asamblarea automobilelor Mini şi Rolls-Royce, o uzină de motoare la Hams Hall şi una de presare a metalelor la Swindon, şi toate acestea au peste 7.000 de angajaţi. Grupul german a investit aproximativ două miliarde de lire sterline în uzinele sale din Marea Britanie începând din 2000.



Avertismentul celor de la BMW vine la câteva zile după ce producătorul european de avioane Airbus a subliniat că va fi forţat să părăsească Marea Britanie dacă Brexitul va face necompetitive operaţiunile sale britanice.