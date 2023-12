Efectul Brexit: Un bărbat născut în Marea Britanie, care nu a ieșit niciodată din țară, va fi deportat în Portugalia

Un bărbat de 28 de ani, născut în Marea Britanie și care nu a plecat niciodată din țară, urmează să fie deportat în Portugalia, de unde au emigrat părinții săi în urmă cu mai bine de 30 de ani, relatează The Guardian.

Dmitry Lima s-a născut în Lambeth, în sudul Londrei, nu vorbește portugheză și nu a mers niciodată în străinătate, dar a primit un ordin de deportare de la Ministerul de Interne după ce a executat o pedeapsă cu închisoare pentru infracțiuni legate de droguri.

Lima, care nu a avut condamnări anterioare, a făcut apel împotriva deciziei de deportare, pe motiv că este britanic. El spune că nu a solicitat un pașaport britanic deoarece nu își permitea să plătească taxele pentru el.

„Sunt britanic și nu am ieșit niciodată din țară – pur și simplu nu înțeleg”, a spus el.

Conform modificărilor legislative post-Brexit, deportarea unui cetățean UE, la fel ca în cazul oricărei alte naționalități, este considerată „favorabilă pentru binele public și pentru interesul public” dacă acesta a primit o pedeapsă cu închisoare mai mare de 12 luni.

Anterior, cetățenii UE care locuiau în Regatul Unit timp de cinci ani și care fuseseră condamnați pentru o infracțiune erau deportați doar „pe motive serioase de ordine publică și securitate publică”.

Lima a fost condamnat pentru deținere de droguri cu intenția de a le vinde și pentru deținerea unei arme interzise (Taser) în august 2020, fapte pentru care a primit patru ani și șase luni de închisoare, din care a executat peste doi ani.

El a primit un ordin de deportare în octombrie 2022, după ce a fost mutat din închisoare la centrul deportare a migranților Brook House de pe aeroportul Gatwick.

În apelul său împotriva deportării, Lima susține că este cetățean britanic, deoarece mama și tatăl său sunt stabiliți în Marea Britanie.

„Să pierd viața pe care mi-am construit-o în Marea Britanie ar fi devastator, atât mental, cât și emoțional”, a scris el în apel.

„Consider că Marea Britanie este casa mea, deoarece este locul în care mi-am petrecut toată viața”, a continuat el.

„Îmi recunosc greșelile și mi-am ispășit pedeapsa. Am plănuit să-mi reiau viața după ieșirea din închisoare și să-mi repar greșeala. Din păcate, am primit un ordin de deportare și am fost plasat într-un centru de detenție după ce am ispășit pedeapsa cu închisoare. Ordinul de deportare m-a aruncat într-o stare de incertitudine, provocându-mi dificultăți emoționale și financiare,” a mai scris Lima.

Ca o aparentă recunoaștere a poziției în care se află Lima și alții ca el, guvernul a introdus în mai 2023 un proiect de lege privind naționalitatea britanică pentru a se asigura că oamenii sunt tratați ca britanici dacă părinții lor, folosind dreptul UE la liberă circulație, au intrat în Regatul Unit înainte de 2000. Totuși, proiectul de lege nu a fost încă adoptat.

