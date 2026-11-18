Următorul buget pe termen lung al UE ar putea reprezenta un „moment decisiv” pentru industria europeană de apărare, oferind companiilor finanțare previzibilă și pe termen lung, a declarat pentru Politico directorul firmei finlandeze de apărare Patria, Panu Routila.

Țările membre ale UE încă negociază valoarea următorului buget pe șapte ani al blocului comunitar, existând presiuni pentru a ajunge la un acord până la sfârșitul anului, înaintea unei serii de alegeri naționale din 2027 în țări-cheie precum Franța și Polonia.

Comisia a propus alocarea a 131 de miliarde de euro din cererea sa bugetară de aproape 2 mii de miliarde de euro pentru apărare și sectorul spațial. Deși se preconizează că suma finală va fi mai mică, întrucât țări precum Germania și Țările de Jos fac presiuni pentru un buget global mai redus, este probabil ca aceasta să reprezinte o creștere uriașă față de cele aproximativ 25 de miliarde de euro din bugetul actual.

O astfel de sumă, alocată pe parcursul următorului buget, care se va derula între 2028 și 2034, ar permite companiilor să elaboreze planuri de investiții pe termen lung - lucru care prezintă un risc mai mare în contextul actualelor programe pe termen scurt ale UE - a declarat Panu Routila, președinte și director general al Patria. El a calificat următorul buget drept „un factor care va schimba complet regulile jocului”. „În mod tradițional, comenzile au fost doar pentru doi ani sau cam așa ceva și nu mult mai mult”, a spus el referindu-se la actualele contracte de armament. Drept urmare, „nu poți face investiții cu adevărat pe termen lung, chiar dacă semnalele de cerere există”.

Grupurile din industria europeană de apărare au prezentat argumente similare.

„Achizițiile coordonate, cererea comună, contractele pe termen lung, o mai mare previzibilitate în materie de reglementare și priorități aliniate sunt esențiale pentru extinderea capacității, consolidarea lanțurilor de aprovizionare și reducerea duplicării eforturilor, ceea ce face investițiile mai eficiente”, a declarat grupul de lobby din domeniul apărării ASD după summitul NATO din iulie.

Eforturile UE de a-și stimula industria de apărare au avut o durată limitată

Până în prezent, eforturile UE de a-și stimula industria de apărare au avut o durată limitată.

Programul european pentru industria de apărare, în valoare de 1,5 miliarde de euro, asigură finanțare în cadrul bugetului actual al UE până în 2027. Programul de reînarmare „Acțiunea pentru securitatea Europei”, în valoare de 150 de miliarde de euro, este un instrument temporar cu o durată de cinci ani, cu termene de plată și de finalizare a proiectelor care se extind până în 2030.

Routila, care a preluat conducerea companiei Patria în aprilie, a afirmat că este extrem de important ca următorul Cadru Financiar Multianual al UE „să ducă la ceva concret. Iar acest «ceva» nu înseamnă doar reglementări, ci produse concrete.”

La fel ca multe alte companii din domeniul apărării, grupul finlandez a înregistrat o creștere spectaculoasă a vânzărilor și a profiturilor în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din 2022. Acel război a determinat, de asemenea, Finlanda să renunțe la politica sa anterioară de nealiniere militară și să adere la NATO în 2023.

Necesitatea de a continua aprovizionarea Ucrainei și incertitudinea cu privire la angajamentul SUA față de securitatea europeană sub președinția lui Donald Trump sporesc presiunea pentru reînarmare.

Este necesară o creștere dramatică a producției

Amploarea reînarmării europene înseamnă că este necesară o creștere dramatică a producției. Routila a susținut că acest lucru nu ar constitui un obstacol major odată ce companiile vor primi mai multe comenzi și vor beneficia de o mai mare certitudine în ceea ce privește investițiile pe termen lung.

„Este o problemă care poate fi rezolvată”, a spus el, comparând amploarea firmelor din domeniul apărării cu industria auto, mult mai mare. „Companiile auto produc milioane de vehicule pe an. Noi producem mii de vehicule pe an. Așadar, amploarea volumului este diferită.”

Patria și-a mărit deja producția, dar „nu aș spune că lucrăm încă la limita maximă a capacității noastre. Dacă apare un client bun, putem primi în continuare comenzi”, a spus el.

Statul finlandez deține puțin peste jumătate din Patria, restul fiind deținut de compania norvegiană de apărare Kongsberg Defence & Aerospace. La rândul său, Patria deține jumătate din Nammo, un producător cheie de muniție de artilerie de 155 de milimetri.

Patria este cunoscută pentru proiecte multinaționale precum Common Armoured Vehicle System, un vehicul blindat 6x6 dezvoltat prin cooperarea dintre Finlanda, Letonia, Suedia, Germania, Danemarca, Norvegia și Regatul Unit

Compania se îndreaptă, de asemenea, către domeniul dronelor, semnând o scrisoare de intenție cu compania ucraineană General Cherry în luna august privind cooperarea și planificând să înceapă producția de drone în Finlanda.

În primele nouă luni ale acestui an, cifra de afaceri netă a grupului a crescut cu 40%, ajungând la 933,5 milioane de euro, în timp ce profitul operațional s-a dublat cu mult, ajungând la 113,9 milioane de euro.

Editor : M.C