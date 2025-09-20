Egiptul amenință cu o reacție militară în Peninsula Sinai, daca Israelul insistă cu strămutarea palestinienilor din Gaza

Egiptul amenință cu o escaladare militară ca răspuns la strămutarea în masă a locuitorilor din Gaza, a declarat un oficial militar egiptean pentru Al-Akhbar, site afiliat mișcării șiite libaneze proiraniene Hezbollah. Posibilele acțiuni militare egiptene ar include dublarea numărului de soldați egipteni și transferul de arme și avioane în Peninsula Sinai, sursa adăugând că speră să acționeze ca un „factor de descurajare pentru Tel Aviv”, scrie Jerusalem Post.

Oficialul militar a declarat sursei că „instrucțiunile pentru un plan de abordare a oricărei situații de urgență includ interzicerea îndreptării armei asupra oricărui palestinian care se apropie de graniță și tratarea problemei exclusiv în conformitate cu standardele umanitare”.

Sursa a adăugat că „deplasarea către graniță reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale egiptene și necesită o situație militară diferită de cea actuală”.

Cairo, prin contactele cu oficialii americani, și-a exprimat, de asemenea, „nemulțumirea față de comunicările repetate ale Israelului privind acuzațiile că sunt utilizate drone pentru a introduce ilegal arme pentru Hamas prin Egipt”, a scris al-Akhbar.

Ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty, a declarat luna trecută pentru CNN că orice strămutare în masă a palestinienilor din Gaza reprezintă o „linie roșie, de neacceptat”.

„Nu o vom accepta, nu vom participa la această acțiune și nu vom permite să se întâmple”, a adăugat el în interviu.

El a adăugat, de asemenea, că Egiptul colaborează cu „diferite canale, cu un singur obiectiv, acela de a ușura povara și suferința palestinienilor”.

Armata israeliană a declarat vineri că va folosi "o forţă fără precedent" în oraşul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forţelor israeliene, şi a cerut populaţiei să părăsească zona, relatează AFP, preluată de Agerpres.



"Forţele israeliene îşi vor continua operaţiunile cu o forţă fără precedent împotriva Hamas şi a altor organizaţii teroriste", a declarat pe reţeaua X colonelul Avichay Adraee, cerând populaţiei să plece din oraş şi "să se alăture sutelor de mii de locuitori care au mers în zona umanitară din sudul" Fâşiei Gaza devastate de război.



Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023.

