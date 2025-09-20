Live TV

Egiptul amenință cu o reacție militară în Peninsula Sinai, daca Israelul insistă cu strămutarea palestinienilor din Gaza

Data publicării:
Displaced Palestinians flee Gaza City towards the southern areas of the Gaza Strip
Palestinieni, fugind din orașul Gaza spre sudul Fâșiei. Foto: Profimedia

Egiptul amenință cu o escaladare militară ca răspuns la strămutarea în masă a locuitorilor din Gaza, a declarat un oficial militar egiptean pentru Al-Akhbar, site afiliat mișcării șiite libaneze proiraniene Hezbollah. Posibilele acțiuni militare egiptene ar include dublarea numărului de soldați egipteni și transferul de arme și avioane în Peninsula Sinai, sursa adăugând că speră să acționeze ca un „factor de descurajare pentru Tel Aviv”, scrie Jerusalem Post.

Oficialul militar a declarat sursei că „instrucțiunile pentru un plan de abordare a oricărei situații de urgență includ interzicerea îndreptării armei asupra oricărui palestinian care se apropie de graniță și tratarea problemei exclusiv în conformitate cu standardele umanitare”.

Sursa a adăugat că „deplasarea către graniță reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale egiptene și necesită o situație militară diferită de cea actuală”.

Cairo, prin contactele cu oficialii americani, și-a exprimat, de asemenea, „nemulțumirea față de comunicările repetate ale Israelului privind acuzațiile că sunt utilizate drone pentru a introduce ilegal arme pentru Hamas prin Egipt”, a scris al-Akhbar.

Ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty, a declarat luna trecută pentru CNN că orice strămutare în masă a palestinienilor din Gaza reprezintă o „linie roșie, de neacceptat”.

„Nu o vom accepta, nu vom participa la această acțiune și nu vom permite să se întâmple”, a adăugat el în interviu.

El a adăugat, de asemenea, că Egiptul colaborează cu „diferite canale, cu un singur obiectiv, acela de a ușura povara și suferința palestinienilor”.

Armata israeliană a declarat vineri că va folosi "o forţă fără precedent" în oraşul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forţelor israeliene, şi a cerut populaţiei să părăsească zona, relatează AFP, preluată de Agerpres.

"Forţele israeliene îşi vor continua operaţiunile cu o forţă fără precedent împotriva Hamas şi a altor organizaţii teroriste", a declarat pe reţeaua X colonelul Avichay Adraee, cerând populaţiei să plece din oraş şi "să se alăture sutelor de mii de locuitori care au mers în zona umanitară din sudul" Fâşiei Gaza devastate de război.

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
peru cocaina
5
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc
Digi Sport
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sistem Patriot
SUA suspendă vânzarea unor arme către Europa, inclusiv sisteme...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: România ar funcționa și fără 13.000 de angajați în...
Volodimir Zelenski și Alexander Stubb
Liderul finlandez Alexander Stubb, anunț despre garanțiile de...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru...
Ultimele știri
Bărbat prins cu o armă în fața locuinței lui Andrew şi Tristan Tate. Poliția a intervenit de urgență
Ucraina sancționează 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova. Victoria Furtună şi Evghenia Guţul, pe lista neagră a Kievului
Donald Trump amenință din nou Venezuela: „Veți plăti un preț incalculabil”. Care este mărul discordiei dintre SUA și regimul Maduro
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
US President Donald Trump visits Israel
Administraţia Trump vrea să vândă Israelului arme și echipament militar în valoare de 6,4 miliarde de dolari 
Fâșia Gaza
Armata israeliană anunță că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul
Ron Posor, ambasadorul Israelului în Germania. Foto: Profimedia
Înapoi în anii '30. Un magazin din orașul german Flensburg a expus în vitrină un mesaj șocant: „Accesul evreilor este interzis”
G1IrqJ2aQAM-732
Brățară de aur veche de 3.000 de ani, furată de la Muzeul din Cairo. O angajată și alți trei suspecți arestați. Artefactul a fost topit
atac spital Nasser gaza
„Gaza, mină de aur imobiliară”. Ministru israelian, despre planul de exploatare a teritoriului palestinian: „Totul e pe masa lui Trump”
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Fanatik.ro
Un fost model Playboy a devenit comentator de fotbal! Cum a fost posibil așa ceva și ce promisiune a făcut la...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, un jucător de tenis aflat pe locul 232. Cum economisește și unde se cazează...
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
„E moarte lentă”. Românul care și-a dat demisia de la Amazon: „Am clacat psihic, m-a terminat. Am plecat”
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme