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„Ei bine, nu a funcţionat”. Lavrov dă vina pe SUA pentru eșecul negocierilor din Alaska între Trump şi Putin

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Serghei Lavrov
Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Dă vina pe SUA

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a recunoscut vineri eşecul propunerilor discutate la summitul între preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul sau rus, Vladimir Putin din august 2025 în Alaska, pentru instaurarea păcii în Ucraina.

„Referitor la eşecul propunerilor de la Anchorage, probabil că trebuie să înţelegem cine anume a greşit”, a declarat Lavrov presei în Kârgâzstan, unde se află pentru a participa la o reuniune a miniştrilor Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, potrivit TASS şi RIA Novosti, preluate de EFE și Agerpres.

Şeful diplomaţiei ruse, care joi s-a întâlnit la Manila cu secretarul de stat american, Marco Rubio, a acuzat Washingtonul că a adoptat punctul de vedere al Uniunii Europene în legătură cu războiul din Ucraina şi a amintit cuvintele preşedintelui francez, Emmanuel Macron, potrivit cărora înţelegerile de la Anchorage (Alaska) nu mai există.

„Dacă acestea sunt opiniile împărtăşite de americani, ce putem face? Desigur, am afirmat în repetate rânduri că preferăm o soluţie politico-diplomatică, dar ne vom atinge obiectivele (în Ucraina) în orice circumstanţe”, a declarat Lavrov presei din Kârgâzstan, republica din Asia Centrală.

Serghei Lavrov s-a referit în acest context şi la declaraţiile ministrului ucrainean de externe, Andrii Sibiga, potrivit cărora „înţelegerile de la Anchorage au fost îngropate”, propuneri al căror conţinut nu a fost niciodată făcut public, deşi presa internaţională a relatat la vremea respectivă că Moscova ar fi fost de acord să pună capăt ostilităţilor în cazul în care ucrainenii ar fi părăsit Donbasul (estul Ucrainei).

Dă vina pe SUA

Lavrov a acuzat Washingtonul că nu a reuşit să obţină respectarea de către Kiev a propunerilor discutate la summitului între Trump şi Putin din Alaska, o întâlnire care a zguduit comunitatea internaţională, dat fiind faptul că intervenea după izolarea Rusiei pe plan internaţional pentru declanşarea războiului în Ucraina în 2022.

Preşedintele SUA a spus că (preşedintele ucrainean, Volodimir) „Zelenski va face ceea ce îi va propune. Ei bine, nu a funcţionat”, a explicat Lavrov.

Potrivit părţii ruse, acest lucru se datorează în mare măsură furnizării de arme de către înseşi Statele Unite către Ucraina, la care se adaugă asistenţa prin informaţii şi reţeaua satelitară Starlink.

Din perspectiva Moscovei, înţelegerile din Alaska ar fi putut duce la încetarea ostilităţilor şi ar fi adus părţile la masa negocierilor, potrivit lui Lavrov.

Editor : B.P.

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