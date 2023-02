"Ei strigă, dar nu-i putem salva". Noaptea și gerul au blocat operațiunile de salvare în Turcia și Siria, OMS estimează 20.000 de morți

Peste 4.300 de oameni au murit, în Turcia și Siria, în urma celor două cutremure devastatoare produse luni, la distanță de 9 ore unul de altul, în regiuni relativ apropiate. Temperaturile extrem de scăzute, zăpada și ploaia au împiedicat eforturile de căutare a supraviețuitorilor în timpul nopții în Turcia, în timp ce cei aflați sub dărâmături strigă după ajutor. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că numărul victimelor ar putea depăși 20.000, scrie The Guardian.

ACTUALIZARE 7.25 Cele mai multe informații vin din Turcia, unde cel mai recent bilanț anunță peste 2.900 de morți și 15.000 de răniți. Sunt încă foarte mulți oameni prinși sub ruinele sutelor de clădiri care s-au prăbușit. Situația este cumplită și dincolo de graniță, în Siria, unde posibilitățile de salvare sunt mult reduse. Nu se poate ști cu adevărat câte victime au făcut acolo cele două cutremure. Oficial sunt anunțate 1.400 de decese.

În Turcia, în zona afectată de cutremure, oamenii au petrecut noaptea sub cerul liber, în condițiile în care zona se află sub avertizare meteo de vreme rea. A plouat, după care temperaturile au scăzut până la limita înghețului. Copiii flămânzi, în picioarele goale, se încălzesc lângă foc, în timp ce părinții încearcă să-și păstreze cumpătul sub șocul tragediei.

Bărbat: „Casele noastre au fost avariate, nu putem intra. Nu am mâncat nimic, copiilor noștri le este tare foame. Dumnezeu să ne apere pe toți! Abia am scăpat din casă. Avem patru copii și am ieșit cu ei în ultimul moment. Cred că sunt mai mulți oameni prinși înăuntru. A fost un dezastru imens. Situația noastră este foarte proastă aici, nu avem apă, nici mâncare, suntem într-o stare jalnică.”

Femeie: „Înghețam, ne udăm. Nu avem unde să mergem, unde să stăm. Doamne, nici măcar un pat nu avem!”

Aproape 3.000 de morți în Turcia

ACTUALIZARE 7.20 Bilanţul deceselor în Turcia a crescut la 2.921 de persoane marţi dimineaţă, potrivit lui Yunus Sezer, şeful serviciilor pentru dezastre din Turcia. În total, au fost înregistrați 15.834 de răniţi, a declarat Sezer într-o conferinţă de presă la Ankara.

În Siria, 1.451 de morţi şi 3.531 de răniţi au fost raportați de către oficiali.

Cel puţin 5.606 clădiri s-au prăbuşit în Turcia în timpul şi după cutremur, potrivit Agenţiei de gestionare a dezastrelor şi a situaţiilor de urgenţă din Turcia. Există rapoarte despre distrugeri similare în nordul Siriei.

Coordonatorul umanitar al ONU în Siria, El-Mostafa Benlamlih, a declarat pentru CNN că multe clădiri s-au prăbuşit - şi altele ar putea cădea în continuare.

„Ei strigă – dar nu îi putem salva”

ACTUALIZARE 7.10 Temperaturile extrem de scăzute, zăpada și ploaia au împiedicat eforturile de căutare a supraviețuitorilor în timpul nopții în Turcia, în timp ce cei aflați sub dărâmături strigă după ajutor.

Un bărbat din Hatay, o provincie din sudul Turciei, a plâns în ploaie în timp ce a descris pentru Reuters așteptarea chinuitoare a salvatorilor.

„Ei fac zgomote, dar nu vine nimeni”, a spus Deniz, frângându-și mâinile disperat.

„Suntem devastați. Doamne... Ei strigă. Ei spun: „Salvează-ne”, dar nu îi putem salva”.

Între timp, în Siria, Raed al-Saleh de la Căștile a declarat că se află într-o „cursă contra cronometru pentru a salva viețile celor aflați sub dărâmături”, scrie BBC.

Peste 100 de replici

ACTUALIZARE 7.00 Cutremurul de magnitudine 7,8 produs în Turcia a fost urmat de cel puţin 100 de replici cu magnitudinea de 4,0 sau mai mare, a transmis Serviciul Geologic al Statelor Unite, citat de CNN.

Pe măsură ce trece timpul de la producerea cutremurului inițial, frecvenţa şi magnitudinea replicilor tind să scadă.

Cu toate acestea, replicile de peste 5,0 - 6,0 sunt încă posibile, astfel că crește riscul de deteriorare suplimentară a clădirilor deja compromise de cutremurul iniţial. Acest lucru aduce o ameninţare continuă pentru echipele de salvare şi supravieţuitori.

Replicile se întind pe o distanţă de peste 300 de kilometri de-a lungul zonei de falie care s-a rupt în sudul Turciei, orientată de la sud-vest la nord-est şi care se întinde de la graniţa cu Siria până în provincia Malatya.

