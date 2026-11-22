Agenții FBI par hotărâți să distrugă întreaga organizație criminală condusă cândva de Ryan Wedding, un fost sportiv olimpic din Canada, care a devenit liderul uneia dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri din lume. Autoritățile americane îi au acum în vizor pe doi dintre asociații lui Wedding, care i-ar fi plătit o mită de 2 milioane de dolari unui judecător mexican în schimbul eliberării pe cauțiune a celui considerat a fi mâna dreapta a canadianului - o hotărâre care a dus la întârzierea extrădării sale în SUA, relatează El Pais.

Wedding este ținut într-o locație secretă din Los Angeles și are două opțiuni în acest moment: ori așteaptă să înceapă procesul său, programat pentru octombrie 2027, ori îi denunță pe cei care l-au ajutat să își extindă rețeaua de droguri în Canada, Statele Unite, Mexic, Columbia, Italia și Marea Britanie.

Dacă va alege a doua opțiune, ar putea primi o pedeapsă redusă în cadrul unui sistem judiciar care recompensează cooperarea cu autoritățile, indiferent de cât de violent este infractorul.

Wedding, cunoscut și drept „Uriașul”, este acuzat de conducerea unei organizații criminale, activități legate de distribuirea cocainei, ordonarea uciderii unei persoane care colabora cu autoritățile, intimidarea martorilor și spălare de bani.

Dacă va fi condamnat, Wedding riscă să își petreacă tot restul vieții în spatele gratiilor.

Un imperiu al drogurilor cu câștiguri de miliarde de dolari

Imperiul drogurilor construit de Wedding, cu câștiguri de miliarde de dolari, și-a continuat declinul după ce liderul grupului s-a predat autorităților din Mexico City în luna ianuarie.

Mai mulți dintre asociații lui se află acum la închisoare. Unul a fost ucis recent în timpul unei confruntări cu forțele de securitate mexicane, în timp ce alții au fost executați la ordinele lui Wedding din cauza unor datorii neplătite sau pentru că ar fi cooperat cu autoritățile americane.

Wedding riscă să își piardă averea. Colecția lui de 60 de motociclete de lux, cu o valoare totală de cel puțin 40 de milioane de dolari, a fost deja scoasă la licitație.

Wedding și asociații lui au transferat în jur de 250 de milioane de dolari doar în 2024, anul în care a fost dezvăluită identitatea liderului rețelei de trafic de droguri.

La acea vreme, grupul lui Wedding transportase deja peste 1,8 tone de cocaină cu ajutorul Cartelului Sinaloa.

Pe urmele „Dictatorului” , mâna dreaptă a lui Ryan Wedding

Judecătorul mexican Luis Benitez Alcantara din Mexico City a fost arestat în Columbia, fiind suspectat că a acceptat o mită de 2 milioane de dolari ca să ia o hotărâre favorabilă lui Andrew Clark, zis și „Dictatorul”, mâna dreaptă a lui Wedding.

Clark era un membru important al organizației criminale conduse de traficantul canadian. Alcantara „s-a folosit de poziția sa oficială” ca să îl elibereze pe Dictator și să prevină extrădarea lui în Statele Unite, mita fiindu-i transferată în ziua în care Clark a fost eliberat, potrivit autorităților americane.

În perioada noiembrie 2024 – februarie 2025, Clark a trimis în jur de 2,75 de milioane de dolari către doi intermediari, care, la rândul lor, au negociat cu Alcantara. Întreaga operațiune a fost urmărită de agenții FBI.

Clark a fost arestat în Mexic în octombrie 2024, fiind acuzat de trafic de droguri, omor și tentativă de omor. Procedura de extrădare a început o lună mai târziu, însă după doar câteva luni, judecătorul mexican i-a permis lui Clark să fie eliberat pe cauțiune.

La scurt timp, însă, Clark a fost arestat din nou și extrădat în California.

Washingtonul a așteptat ca Alcantara să părăsească Mexicul înainte să îl aresteze – o decizie ce scoate în evidență complexitatea și contradicțiile cooperării SUA-Mexic în anumite cazuri.

„El General”, ucis de autoritățile mexicane în timpul unei operațiuni

În timp ce cooperarea bilaterală în operațiunile majore lansate împotriva crimei organizate din Mexic și în transferul rapid al unor infractori importanți căutați de SUA funcționează bine, faptul că Alcantara era un judecător federal implicat în cazul lui Wedding pare să îi fi determinat pe americani să acționeze extrem de discret și să desfășoare operațiunea în secret.

Cazul împotriva așa-numitului „rege al cocainei” are o importanță enormă pentru Statele Unite, iar autoritățile mexicane i-au ajutat pe americani să dezmembreze rețeaua coruptă din jurul lui Wedding.

Secretarul mexican al Securității a anunțat la începutul lunii noiembrie că Edgar Aaron Vazquez, care a fondat Cartelul Nuevo Imperio și era cunoscut drept „El General”, a fost ucis într-o operațiune.

Procurorii americani l-au acuzat pe liderul cartelului mexican că l-a ajutat pe Ryan Wedding, folosindu-se de cunoștințele sale din poliție ca să îl protejeze pe canadian, să îi identifice pe rivalii lui și să coopereze cu el în transferul cocainei în Los Angeles și în Canada.

Vasquez era un asociat al Cartelului Sinaloa. Gruparea sa era activă în principal în Mexico City și beneficia de „protecția unor autorități mexicane”.

Peste 30 de asociați ai lui Wedding au fost arestați în cadrul investigației

Wedding i-a plătit 500.000 de dolari lui El General pentru a intra în organizația lui, plus o taxă lunară de 100.000 de dolari pentru a-și continua operațiunile.

Cu ajutorul documentelor false primite de la Vasquez, Wedding și asociații lui au putut să treacă în siguranță prin punctele de control ale forțelor de securitate din Mexic.

Procurorii americani susțin că Wedding a comis infracțiuni și că și-a extins imperiul criminal în Mexic timp de un deceniu, devenind comparabil cu mari baroni ai drogurilor precum Pablo Escobar și Joaquin „El Chapo” Guzman.

Peste 30 de asociați ai lui Wedding au fost arestați în cadrul acestei investigații care a inclus cele trei țări din America de Nord, dar și Columbia și Republica Dominicană.

Wedding conducea și o rețea de spălare de bani ce cuprindea Canada, Italia și Marea Britanie.

Editor : Raul Nețoiu