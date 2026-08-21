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El Niño lovește Canalul Panama: de ce vor trece mai puține nave și cum va fi afectat comerțul global

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Nave de marfă în canalul Panama. Foto Profimedia
Nave de marfă în canalul Panama. Foto: Profimedia
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Autoritatea Canalului Panama va limita numărul traversărilor zilnice începând din primele zile ale lunii septembrie, pregătindu-se pentru un sezon El Niño mai lung decât de obicei, care ar urma să reducă nivelul apei. Anunțul făcut joi reprezintă o schimbare față de declarațiile anterioare, potrivit cărora circulația navelor nu urma să fie restricționată, relatează The Guardian.

Conform noilor măsuri, începând din 4 septembrie, prin canal vor putea trece cel mult 34 de nave pe zi. Din 15 septembrie, limita va fi redusă la 32 de nave.

Până în luna iunie 2026, Canalul Panama înregistrase în medie 35 de traversări zilnice, în funcție de cererea operatorilor, deși are capacitatea de a gestiona aproximativ 40 de traversări pe zi.

În luna mai, reprezentanții canalului declaraseră pentru Reuters că nu intenționau să restricționeze trecerea navelor în acest an și că aplicau deja măsuri de economisire a apei încă din 2025.

Potrivit unei notificări emise joi, începând din 4 septembrie, capacitatea zilnică a ecluzelor Neopanamax va fi limitată la nouă intervale de trecere, iar cea a ecluzelor Panamax, mai vechi, la 25. Din 15 septembrie, capacitatea ecluzelor Panamax va fi redusă și mai mult, la 23 de intervale zilnice.

Autoritatea canalului a redus anterior, în mai multe rânduri, și limitele de pescaj, ca parte a strategiei sale de gestionare a resurselor de apă.

Instituția a anunțat, de asemenea, că precipitațiile înregistrate în perioada mai-august au fost cu 34% sub media istorică, iar volumul de apă care a alimentat bazinul hidrografic a scăzut cu 44% față de nivelul normal.

Autoritatea a avertizat că intensitatea anticipată a fenomenului El Niño din perioada 2026-2027 ar putea reduce și mai mult cantitatea de precipitații, amenințând atât funcționarea pe termen lung a canalului, cât și alimentarea cu apă a comunităților locale.

În același timp, autoritatea a amânat reducerile programate anterior pentru pescajul maxim autorizat. Limitarea pescajului la 14,63 metri în ecluzele Neopanamax a fost amânată până la 2 septembrie, iar reducerea ulterioară la 14,48 metri a fost reprogramată pentru 1 octombrie.

Pescajul reprezintă adâncimea minimă a apei de care are nevoie o navă pentru a pluti și a naviga în siguranță. O limită mai mică a pescajului poate obliga navele să transporte mai puțină marfă pentru a putea traversa canalul.

 

Editor : M.C

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