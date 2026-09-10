El Nino se intensifică și ar putea deveni cel mai puternic înregistrat vreodată. Când va atinge apogeul

Actualul fenomen climatic El Nino a continuat să se intensifice în luna august şi are acum o probabilitate de 75% de a deveni cel mai puternic înregistrat vreodată, a anunţat joi Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică a SUA.

Potrivit măsurătorilor şi modelărilor, El Nino va continua să se intensifice până la atingerea punctului său maxim, la sfârşitul anului, relatează AFP, citată de Agerpres.

Există în prezent o probabilitate de 75% ca între octombrie şi decembrie să atingă un nivel de intensitate fără precedent de la debutul măsurătorilor în 1950.

În urmă cu o lună, NOAA estima o probabilitate de 69%.

Sinonim cu secete, inundaţii şi temperaturi record la scară mondială, fenomenul El Nino este o variaţie climatică naturală care revine la fiecare doi-şapte ani.

Apele de suprafaţă din centrul şi estul Oceanului Pacific ecuatorial se încălzesc începând din primăvară, aducând în lunile care urmează modificări importante ale regimurilor vânturilor, presiunii şi precipitaţiilor la scară mondială.

La începutul lui septembrie, secretara Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), Celeste Saulo, a avertizat că actualul episod „ar putea fi mai puternic decât toate cele pe care le-am observat'' până acum.

În trecut, El Nino a provocat sau a intensificat secete şi riscuri privind incendiile în anumite regiuni din Amazonia, America centrală, Indonezia şi Australia, perturbări ale musonului în India sau ploi diluviene în estul Africii.

Acest fenomen se adaugă, de altfel, la consecinţele schimbărilor climatice cauzate de activităţile umane, care intensifică în special fenomenele meteorologice extreme.

În anul care urmează unui fenomen El Nino, căldura înmagazinată în ocean este eliberată în atmosferă, contribuind în general la creşterea temperaturilor mondiale.

Numeroşi climatologi prognozează aşadar că anul 2027 va fi cel mai cald înregistrat vreodată.

Editor : M.B.