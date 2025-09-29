Ucrainenii au reușit să distrugă un elicopter rusesc Mi-8, în valoare de 10 milioane de dolari, folosind o dronă FPV de doar 500 de dolari, relatează Kyiv Post.

Inițial, Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot, a anunțat pe Telegram că piloții ucraineni de drone ar fi distrus un elicopter Mi-28: „Elicopterul Mi-28 a fost distrus de piloții Brigăzii 59 a Forțelor de Sisteme Fără Pilot cu o dronă FPV”. Postarea a fost însoțită și de un videoclip cu atacul.

Materialul video de 30 de secunde, pe care sursa citată nu l-a putut verifica în mod independent, arată drona lovind elicopterul, provocând o explozie înainte ca aeronava să fie cuprinsă de flăcări și să se prăbușească. Locația nu a fost dezvăluită.

Bloggerii militari ruși au susținut însă că a fost lovit un elicopter Mi-8 și că piloții au supraviețuit.

„Totul este în regulă, băieții au fost preluați de infanterie și evacuați”, a anunțat canalul Telegram Supernova+.

Mi-28, cunoscut drept „Vânătorul de noapte”, este un elicopter de atac rus modern, conceput pentru a distruge vehicule blindate și fortificații. Este dotat cu un tun de 30 mm, rachete ghidate și dispune de o cabină blindată pentru echipaj și sisteme avansate de luptă pe timp de noapte.

Moscova oferă elicoptere Mi-28 Iranului și le folosește activ în războiul împotriva Ucrainei. Conform informațiilor publice, fiecare elicopter costă circa 18 milioane de dolari.

Conform Oryx, care urmărește pierderile de echipamente, cel puțin 18 elicoptere Mi-28 au fost distruse sau avariate de la începutul conflictului din Ucraina. Totuși, numărul real ar putea fi mai mare, întrucât forțele lui Putin încearcă să-șo ascundă pierderile.

Mi-8 este un elicopter multifuncțional introdus în anii 1960, folosit pentru transportul de trupe și mărfuri, evacuări medicale, parașutări și misiuni de luptă. Poate transporta până la 24 de pasageri sau câteva tone de marfă și rămâne în serviciu în întreaga lume datorită fiabilității și versatilității sale.

Ulterior, „Height Predators” – primul batalion de sisteme fără pilot al Brigăzii 59 de asalt separate, numită după Yakiv Handziuk – a publicat pe Telegram videoclipul complet al distrugerii elicopterului, confirmând că era de fapt un Mi-8.

„Astăzi am adăugat o altă țintă „îndrăzneață” la colecția noastră. Echipajul „Baltika” a distrus un elicopter rus Mi-8 în valoare de peste 10 milioane de dolari - și au făcut-o cu o mică dronă FPV în valoare de doar 500 de dolari”, a raportat unitatea.

