Elon Musk, directorul SpaceX, l-a acuzat miercuri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că „minte” în legătură cu o nouă încetinire a reţelei sistemului militar de comunicaţii prin satelit Starshield în Ucraina, scrie AFP, preluat de News.ro.

Săptămâna trecută, Zelenski a afirmat că armata sa „constată perturbări semnificative în funcţionarea sistemului Starshield” în Ucraina, invadată de Rusia în 2022, adăugând că este vorba de „restricţii sistematice de viteză”.

„Nu este adevărat”, a declarat Elon Musk, într-un interviu video din China, în cadrul unui forum organizat de The New York Times.

Preşedintele ucrainean „minte” în legătură cu restricţiile impuse de Starshield, a afirmat Musk.

„Ceea ce încerc să vă spun este că Zelenski solicită, de fapt, utilizarea sateliţilor comerciali Starlink pentru operaţiuni militare, iar noi am refuzat să facem acest lucru, aşa cum (...) am procedat încă de la începutul acestui conflict. Punct”, a spus el.

Potrivit Kievului, terminalele Starshield ale SpaceX, versiunea militară a reţelei civile Starlink, încetează în prezent să mai emită semnale atunci când viteza de deplasare depăşeşte 160 km/h, aşa cum s-a observat deja în luna octombrie.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, acest lucru face imposibilă utilizarea interceptorilor împotriva dronelor de atac cu reacţie folosite de Rusia pentru a lovi, în special, Kievul.

Elon Musk, care a negat, de asemenea, că ar ajuta Rusia, a reiterat miercuri că Starshield este controlat de Departamentul de Apărare (Război) al Statelor Unite.

În luna octombrie, cel mai bogat om din lume şi preşedintele ucrainean au avut un schimb de replici, atunci când acesta din urmă a acuzat Washingtonul că se află la originea unor restricţii similare.

Casa Albă şi Elon Musk au respins atunci orice responsabilitate. Restricţia a fost apoi ridicată la cererea lui Donald Trump.

Editor : A.C.