Elon Musk i-a îndemnat pe britanici să „lupte sau să moară” împotriva „distrugerii țării” cauzate de imigrație, în comentarii făcute la un miting din centrul Londrei, care a degenerat în violențe, sâmbătă, potrivit The Times.

Miliardarul din domeniul tehnologiei, care a vorbit prin legătură video la un marș „Uniți Regatul”(Unite the Kingdom), organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, a cerut organizarea de alegeri generale și a acuzat guvernul britanic că „nu reușește să protejeze oamenii nevinovați, inclusiv copiii care sunt violați în grup”.

Musk, în vârstă de 54 de ani, proprietarul platformei sociale X, a afirmat: „Există acest risc real de viol și crimă, de distrugere a țării și de dizolvare a întregului mod de viață. Dacă nu ați fi supuși unui atac masiv, atunci oamenii ar trebui să-și vadă de treaba lor și să-și trăiască viața, dar, din păcate, dacă lupta vine la tine, nu ai de ales.”

El a adăugat: „Indiferent dacă alegi violența sau nu, violența vine la tine. Fie ripostezi, fie mori, acesta este adevărul, cred.”

Cel puțin 25 de persoane fuseseră arestate până la ora 19:30, după ce Scotland Yard a anunțat că 26 de ofițeri au fost răniți la miting, majoritatea ca urmare a unor agresiuni. Susținătorii lui Robinson, în vârstă de 42 de ani, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, au aruncat cu obiecte asupra polițiștilor, inclusiv scânduri, sticle și conuri de circulație.

Ministrul de Interne i-a condamnat pe cei care au atacat poliția. Shabana Mahmood a declarat: „Dreptul la proteste pașnice este fundamental pentru această națiune. Mulțumesc poliției care a depus eforturi mari pentru a se asigura că o mare parte din protestul de astăzi a fost pașnic. Dar îi condamn pe cei care au atacat și rănit ofițeri de poliție. Oricine participă la activități criminale se va confrunta cu toată forța legii.”

Poliția a estimat că între 110.000 și 150.000 de persoane au participat la marșul lui Robinson, care s-a desfășurat de la Waterloo până la capătul de jos al Whitehall, în ceea ce se crede a fi cea mai mare demonstrație de extremă dreapta din istoria Marii Britanii.

Mulți dintre protestatari fluturau steaguri Union Jack și cruci ale Sfântului Gheorghe, în timp ce alții purtau imagini biblice și fotografii cu Charlie Kirk, activistul american conservator care a fost împușcat mortal miercuri.

Protestul a fost în mare parte pașnic în prima parte a zilei. Cu toate acestea, Poliția Metropolitană a acuzat un contingent de susținători ai lui Robinson că au încălcat ulterior cordoanele pentru a se confrunta cu contraprotestatarii antirasisti care mărșăluiseră spre Piața Trafalgar.

Musk a postat anterior o serie de mesaje pe X în care îl acuza pe Keir Starmer, prim-ministrul, că nu a urmărit penal bandele care agresau și violau sistematic fete tinere și a cerut ca Jess Phillips, ministra pentru protecție socială, să fie închisă.

El a declarat la miting: „Cred că este ceva frumos în a fi britanic și ceea ce văd întâmplându-se aici este o distrugere a Marii Britanii, inițial o eroziune lentă, dar o eroziune a Marii Britanii în creștere rapidă, cu o migrație masivă necontrolată. Un eșec al guvernului de a proteja oamenii nevinovați, inclusiv copiii care sunt violați în grup.”

Musk le-a spus susținătorilor lui Robinson: „Apelul meu este către bunul simț britanic, adică să priviți cu atenție în jurul vostru și să vă spuneți: dacă acest lucru continuă, în ce lume veți trăi? Acesta este un mesaj către centrul rațional, oamenii care în mod normal nu s-ar implica în politică, care vor doar să-și trăiască viața. Nu vor asta, stau liniștiți, își văd doar de treaba lor. Mesajul meu este pentru ei: dacă acest lucru continuă, violența va veni la voi, nu veți avea de ales.”

Musk, care a fost un apropiat al președintelui Trump, a declarat, de asemenea, mulțimii că „stânga este partidul crimei”, referindu-se la moartea lui Kirk. El a spus: „Există atât de multă violență în stânga, prietenul nostru Charlie Kirk fiind ucis cu sânge rece săptămâna aceasta, iar oamenii din stânga sărbătoresc acest lucru în mod deschis. Stânga este partidul crimei și sărbătorește crimele. Adică, să înțelegeți asta un minut, cu asta avem de-a face aici.”

El a spus că publicul britanic „se teme să-și exercite dreptul la liberă exprimare” și a susținut că BBC a fost „complice la distrugerea Marii Britanii”.

Editor : Ș.R.