Elon Musk și-a recâștigat titlul de cel mai bogat om din lume, dar cursa cu Larry Ellison rămâne strânsă

Fondatorul Tesla și SpaceX, Elon Musk, este din nou cea mai bogată persoană din lume, dar se află într-o cursă strânsă cu CEO-ul Oracle, Larry Ellison, care l-a depășit pentru câteva ore miercuri.

Cofondatorul gigantului software a devenit cel mai bogat miliardar al lumii după ce acțiunile Oracle au crescut cu 43% miercuri, atingând un record de aproximativ 346 de dolari pe acțiune. Frenezia a fost declanșată anunțul că Oracle încheiat contracte importante pe segmentul de infrastructură cloud și se așteaptă la creșteri masive ale veniturilor, relatează Business Insider.

Valoarea Oracle a depășit JPMorgan și Walmart, atingând o capitalizare de piață de 970 de miliarde de dolari, înainte de a încheia ziua cu o valoare de 922 de miliarde de dolari.

Participația de 41% a lui Ellison în acțiunile Oracle a crescut la aproape 400 de miliarde de dolari la un moment dat miercuri, depășind averea lui Musk, evaluată la 383 de miliarde de dolari la închiderea burselor, marți, conform indicelui miliardarilor Bloomberg.

Cu toate acestea, acțiunile Oracle au mai scăzut până la finalul zilei bursiere, închizând cu o creștere totaă de 36%. Averea netă a lui Ellison a crescut în cele din urmă cu aproximativ 89 de miliarde de dolari, încheind ziua la 383 de miliarde de dolari. Între timp, acțiunile Tesla au închis cu o creștere de 0,2%, ridicând averea lui Musk la 384 de miliarde de dolari.

Cei doi se află cu mult în fața CEO-ului Meta, Mark Zuckerberg, și a cofondatorului Amazon, Jeff Bezos, aflați pe locurile trei și patru, cu averi nete de 264 de miliarde de dolari, respectiv 252 de miliarde de dolari.

Ellison este miliardarul cu cea mai mare creștere a averii în clasamentul Bloomberg din acest an, cu un plus de 191 de miliarde de dolari. Musk conduce topul miliardarilor cu cele mai mari pierderi, cu o scădere de 48 de miliarde de dolari în acest an. Aceste schimbări reflectă creșterea cu 97% a acțiunilor Oracle și scăderea cu 14% a acțiunilor Tesla de la începutul lunii ianuarie.

