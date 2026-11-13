Elon Musk spune că l-ar angaja pe Jensen Huang. „Ar fi o onoare”

Miliardarul Elon Musk a spus că l-ar angaja pe Jensen Huang, care între timp a demisionat din funcția de CEO al Nvidia. Huang se află în centrul unui scandal de potențial spionaj, iar aventurile sale extraconjugale au dus la scăderea acțiunilor companiei.

„Ar fi o onoare”, a scris Musk miercuri seară pe X, răspunzând unei postări a contului de știri financiare ZeroHedge, care spunea: „Elon, te rog angajează-l pe Jensen”, relatează Business Insider.

Schimbul de replici a avut loc la scurt timp după ce The Wall Street Journal a relatat că consiliul de administrație al Nvidia se pregătește să-l înlăture pe Huang din funcția de CEO, în urma dezvăluirilor privind două relații extraconjugale. Una dintre acestea a implicat o femeie pe care oficialii serviciilor de informații americane o suspectează de spionaj pentru China, potrivit WSJ și altor publicații, printre care The New York Times. Între timp,

Reacția lui Musk amintește de un alt scandal din Silicon Valley.

În 2010, cofondatorul Oracle, Larry Ellison, l-a apărat public pe Mark Hurd după ce consiliul de administrație al Hewlett-Packard l-a forțat să demisioneze în urma unei investigații care viza acuzații de hărțuire sexuală și rapoarte de cheltuieli inexacte. Consiliul nu a găsit dovezi de hărțuire, dar l-a demis pe Hurd din cauza problemelor legate de decontarea cheltuielilor.

Ellison a mers un pas mai departe, angajându-l pe Hurd în funcția de copreședinte al Oracle după doar câteva săptămâni. Hurd a devenit în cele din urmă co-CEO al Oracle, înainte de a înceta din viață în 2019.

Huang, care a cofondat Nvidia în 1993, a devenit una dintre cele mai influente figuri din industria inteligenței artificiale. Cipurile companiei sale alimentează o mare parte din boom-ul AI.

Companiile lui Musk sunt utilizatori majori ai tehnologiei de calcul pentru AI și cumpărători masivi de procesoare grafice (GPU) Nvidia, ceea ce face ca expertiza lui Huang să fie extrem de valoroasă.

Editor : M.B.