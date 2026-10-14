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Elon Musk spune că orice limitări ale serviciului Starshield sunt decise de Armata și președintele SUA, nu de SpaceX

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Ilustrație cu logo-ul Starlink afișat pe ecranul unui telefon mobil, iar fotografia lui Elon Musk este afișată pe ecranul unui computer. Foto: Profimedia Images
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Elon Musk a declarat miercuri că orice încetinire a reţelei militare Starshield în Ucraina se datorează guvernului american, nu companiei sale SpaceX, relatează AFP.

„Sistemele Starshield sunt deţinute şi controlate de guvernul american. Orice limitări de lăţime de bandă sau de utilizare sunt decise de armata americană şi, în cele din urmă, de preşedintele american”, a scris el pe X, ca răspuns la postarea lui Mihailo Fedorov, fost ministru al Apărării în Ucraina, care spunea că serviciile par să fi fost restabilite.

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Anterior, ministrul ucrainean al Apărării,a anunțat că conexiunea la reţeaua Starlink a SpaceX s-a îmbunătăţit, precizând că firma lui Elon Musk menţine o limită de viteză de 161 km/h pentru utilizarea în mişcare, notează AFP, potrivit agerpres.

„SpaceX continuă să menţină o limită de 161 km/h. În timpul zilei (miercuri), limitele reale au fost mult mai mici. Cu toate acestea, de acum înainte, înregistrăm că până la o viteză de 160 km/h, calitatea conexiunii s-a îmbunătăţit”, a declarat ministerul jurnaliştilor, adăugând că rămâne în contact cu SpaceX.A

Elon Musk a făcut, de asemenea, distincţie, în postarea sa, între Starshield, utilizat de Ucraina pentru comunicaţiile sale pe front, şi Starlink, care este limitat la uz civil. Ambele sisteme de satelit au fost dezvoltate de SpaceX.

Editor : B.E.

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