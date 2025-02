Elon Musk susține închiderea instituțiilor media Radio Europa Liberă și Vocea Americii: „Sunt nebuni de stânga radicală”

Miliardarul Elon Musk a cerut, pe 9 februarie, închiderea posturilor media finanțate de SUA Radio Europa Liberă și Vocea Americii. Răspunzând comentariilor trimisului prezidențial al SUA pentru misiuni speciale, Richard Grenell, Musk a scris pe X: „Da, închide-le. Europa este liberă acum (fără a lua în calcul birocrația înăbușitoare). Nimeni nu-i mai ascultă. Sunt nebuni de stânga radicală care vorbesc singuri în timp ce mănâncă 1 miliard de dolari pe an din banii contribuabililor americani”.

„Radio Europa Liberă și Vocea Americii sunt instituții de presă plătite de contribuabilii americani. Este mass-media deținută de stat. Aceste posturi sunt pline de activiști de extremă stângă”, a spus Grenell, pe 9 februarie. „Am lucrat cu acești reporteri de zeci de ani. E o relicvă a trecutului. Nu avem nevoie de instituții media plătite de guvern”.

Atât Elon Musk, cât și Richard Grenell și-au exprimat o opoziție puternică față de finanțarea guvernamentală a organizațiilor media, susținând că banii contribuabililor nu ar trebui folosiți pentru a le sprijini.

Musk, în calitate de șef al Departamentului de Eficiență Guvernamentală (DOGE), a criticat plățile federale către organizații media precum Politico, Associated Press și The New York Times, considerând că acestea sunt utilizări ineficiente ale fondurilor contribuabililor și depunând eforturi pentru a le elimina.

În mod similar, Grenell, în calitate de trimis al misiunii speciale al lui Trump, a condamnat public cheltuielile guvernamentale pentru abonamente la media, făcând ecou poziția lui Musk conform căreia o astfel de finanțare ar trebui să fie oprită imediat.

Aceste apeluri vin pe fondul unui control mai amplu și al controverselor în jurul presei finanțate de guvern, administrația Trump luând măsuri pentru a opri abonamentele la trusturi media precum Politico.

