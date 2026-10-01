Elon Musk va avea un rol crucial în ce privește viitorul războiului, dezvăluie șeful Pentagonului

Miliardarul Elon Musk urmează să aibă un rol important într-un nou proiect al Pentagonului care examinează viitorul războiului, a anunţat miercuri secretarul apărării american, Pete Hegseth, relatează dpa, potrivit Agerpres.

În cadrul unui discurs susţinut la baza Corpului de marină de la Quantico, în Virginia, Hegseth a spus că Musk şi antreprenorul din domeniul tehnologiei dronelor Palmer Luckey vor fi printre cei care vor conduce iniţiativa, cunoscută sub numele Proiectul Meridian.

Pentagonul se aşteaptă ca proiectul să-şi prezinte concluziile într-un termen de 120 de zile.

Proiectul are drept scop „să se uite în viitor cu creativitate şi să identifice domeniile pe care trebuie să le cucerim şi capabilităţile pe care trebuie să le stăpânim”, a spus Hegseth.

Secretarul apărării a vorbit de asemenea despre războiul autonom, respectiv utilizarea de sisteme de arme şi Inteligenţă Artificială (IA) capabile să opereze şi să execute atacuri fără intervenţie umană.

„Trebuie să ne uităm în viitor pentru a ajunge la dominaţie tehnologică şi militară pe câmpul de luptă în deceniile următoare”, a afirmat Hegseth.

Şeful Pentagonului a anunţat şi crearea unui Comandament pentru război autonom menit să extindă utilizarea sistemelor autonome şi robotice în armata SUA.

Perspectiva unor arme autonome comandate de IA a fost recent în centrul unui dispute între Pentagon şi compania americană de IA Anthropic.

Anthropic a refuzat să permită ca tehnologia sa să fie utilizată pentru arme autonome sau supraveghere în masă a cetăţenilor americani, dar Pentagonul a insistat că ar trebui să poată folosi IA pentru orice scop legal. Compania a fost desemnată ulterior un risc pentru lanţul de aprovizionare de către Pentagon.

Elon Musk este şi el puternic implicat în IA şi robotică. SpaceXAI dezvoltă sistemul Grok, în timp ce Tesla, producătorul de maşini pe care îl deţine, accelerează producţia de roboţi humanoizi Optimus.

Până la sfârşitul lui mai 2025, Musk a condus Departamentul pentru eficienţă guvernamentală (DOGE), programul menit să reducă costurile înfiinţat de preşedintele american Donald Trump, prin care a implementat reduceri de costuri semnificative şi disponibilizări la agenţiile guvernamentale.

Proiectul Meridian este doar una dintre iniţiativele dezvăluite de Pete Hegseth în discursul său.

El a confirmat planurile de a reduce în jur de 20% din funcţiile desemnate pentru generali şi amirali. De asemenea, Hegseth a anunţat un efort de a construi instalaţii militare majore capabile să genereze propria electricitate în eventualitatea unei perturbări a funcţionării reţelelor civile.

Secretarul apărării a mai spus că Trump vrea să înfiinţeze o nouă bază militară în SUA şi a invitat statele să se autopropună pentru a găzdui între 15.000 şi 25.000 de soldaţi.

Editor : C.L.B.