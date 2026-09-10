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Elveţia intenționează să elimine statutul de „divorţat”. Ce termen vrea să folosească

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Foto: Profimedia
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Guvernul elveţian a anunţat joi că intenţionează să elimine statutul civil de „divorţat” din documentele oficiale, susţinând astfel o iniţiativă a parlamentarei liberale Nadine Gobet, informează DPA.

Nadine Gobet, membră a Partidului Liber-Democrat (FDP), a criticat faptul că persoanele divorţate sunt obligate să menţioneze în formularele oficiale statutul de divorţat, chiar şi după trecerea multor ani de la desfacerea căsătoriei.

Parlamentul elveţian urmează de acum să se pronunţe asupra acestei chestiuni şi, în cazul aprobării, să iniţieze modificările legislative necesare, notează DPA.

Nadine Gobet a argumentat că păstrarea acelei menţiuni este de prisos, întrucât divorţul este o chestiune juridică ce a fost deja soluţionată.

Faptul de a-i cere cuiva să se declare „divorţat” pe termen nelimitat ar însemna că un eveniment de natură privată este „perpetuat pe cale administrativă”, a afirmat ea.

Nadine Gobet a propus ca persoanele divorţate să revină la categoria „celibatar” în formularele oficiale. 

Editor : Liviu Cojan

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