Elveţia vrea să îşi doteze armata cu un batalion de drone pentru „explorare, acţiune şi apărare”

Ministerul elvețian al Apărării a anunţat joi intenţia de a înfiinţa un batalion de drone în cadrul armatei, într-un context general de reînarmare în Europa.

„Începând din 2028, armata va conta pe propriul său batalion de drone pentru explorare, acţiune şi apărare”, a spus ministerul într-un comunicat, potrivit Agerpres.

„Instrucţia în acest domeniu va fi întărită în paralel” cu crearea unui serviciu militar specializat, a adăugat ministerul.

Bărbaţii din Elveția au obligaţia de a satisface serviciul militar şi ulterior de a participa, timp de mai mulţi ani, la stagii care durează câteva săptămâni în fiecare an.

Ministerul Apărării subliniază că dronele, apărarea contra dronelor şi robotica au devenit o 'prioritate strategică' pentru Elveţia.

„Asociate cu inteligenţa artificiala, robotica şi dronele au schimbat fundamental modul de desfăşurare a războiului. Dronele câştigă în importanţă şi sunt din ce în ce mai utilizate în conflictele hibride', adaugă instituţia.

Ministrul mai subliniază, în context, că a observat şi în Elveţia o creştere a numărului de zboruri cu drone deasupra infrastructurii militare şi critice.

În ultimii ani, dronele au devenit un instrument din ce în ce mai utilizat în conflicte, atât pentru pentru supraveghere şi culegere de informaţii, cât şi pentru atacuri şi ţintirea poziţiilor inamice.

Editor : M.B.