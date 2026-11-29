Alegătorii elveţieni au aprobat duminică prin referendum, cu o majoritate strânsă, relaxarea restricţiilor la exporturile de armament, un subiect sensibil care atinge neutralitatea tradiţională a ţării şi viitorul industriei sale de apărare, potrivit primelor estimări publicate la închiderea urnelor, relatează AFP, Reuters şi dpa, preluate de Agerpres.

„Mare satisfacţie. Mă gândesc la producătorii care vor putea să-şi recapete liniştea în activităţile lor”, a declarat Christophe Gerber, preşedintele Grupului elveţian pentru Echipamente de Apărare şi Securitate, pentru postul public de televiziune RTS.

Conform primelor proiecţii publicate de institutului de sondare a opiniei publice gfs.bern, 54% dintre alegători au aprobat modificarea legii.

Pe fondul deteriorării situaţiei geopolitice, parlamentul elveţian a relaxat legea federală privind materialele de război pentru a facilita exporturile către 36 de ţări partenere, cu condiţia ca aceste exporturi să nu confere niciun „avantaj militar” acestor ţări într-un anumit conflict, în conformitate cu modelul elveţian de neutralitate.

Această listă include ţări europene, precum şi Argentina, Australia, Canada, Statele Unite, Japonia şi Noua Zeelandă.

Susţinută de dreapta şi de centru, reforma permite de asemenea guvernului să ocolească condiţiile aplicabile statelor ne-partenere în cazul unor „circumstanţe excepţionale”.

Ea prevede de asemenea relaxarea regulilor care permit ţărilor care achiziţionează echipamente militare elveţiene să le transfere ulterior către alte state.

Această relaxare a restricţiilor nu s-ar aplica Ucrainei, care ar fi în continuare blocată de la primirea de echipamente elveţiene, direct şi indirect.

O alianţă, formată din socialişti, ecologişti şi ONG-uri, a adunat suficiente semnături pentru a lansa un referendum împotriva reformei, temându-se că aceasta ar facilita exporturile către state aflate în război şi ar submina credibilitatea Elveţiei.

Susţinătorii propunerii afirmă că modificările sunt vitale pentru menţinerea capacităţilor de apărare ale Elveţiei şi pentru protejarea industriei sale de armament. În schimb, oponenţii spun că orice relaxare ar submina neutralitatea elveţiană şi ar putea favoriza folosirea de arme elveţiene în războaie civile.

Votul „da” al elveţienilor „nu absolvă Elveţia de responsabilitatea sa de a proteja drepturile omului şi dreptul internaţional în contextul exporturilor sale de arme”, a declarat Patrick Walder, responsabil de campanie al Amnesty International Elveţia.

Editor : A.C.