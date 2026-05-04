Emiratele Arabe Unite afirmă că au răspuns unor atacuri cu rachete și drone iraniene. UE: „Încălcare flagrantă a suveranității”

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunţat luni că a interceptat trei rachete provenind din Iran deasupra apelor teritoriale ale ţării, în timp ce o a patra rachetă a căzut în mare, relatează Le Monde.

„Sistemul de apărare antiaerian este în acțiune pentru a face față amenințărilor cu rachete și drone provenite din Iran”, a anunțat, pe rețeaua X, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite, care avertizează că zgomotele auzite sunt legate de aceste operațiuni de interceptare.

Acestea sunt primele interceptări de rachete de când EAU şi-au declarat spaţiul aerian liber de ameninţări pe 9 aprilie, ceea ce a coincis cu începutul armistiţiului dintre SUA şi Iran.

„Au fost detectate patru rachete de croazieră venind dinspre Iran către ţară. Trei rachete au fost interceptate cu succes deasupra apelor teritoriale ale ţării, în timp ce o alta a căzut în mare”, a declarat Ministerul Apărării.

EAU a trimis alerte pe telefoanele mobile avertizând asupra potenţialelor ameninţări cu rachete în mai multe emirate, inclusiv la Dubai şi în capitala Abu Dhabi.

Înainte de interceptări, EAU a declarat că sistemele sale de apărare aeriană răspund la o ameninţare cu rachete, îndemnând cetăţenii să rămână într-un „loc sigur”.

Ministerul Educației a anunțat, de asemenea, pe X, introducerea învățământului la distanță, de marți, 5 mai, până vineri, 8 mai, pentru toate grădinițele și școlile primare, private și publice, pentru a „garanta siguranța și bunăstarea comunității educaționale”.

EAU califică atacurile iraniene drept o „escaladare periculoasă” și își rezervă dreptul de a răspunde

Emiratele Arabe Unite au „condamnat ferm” atacurile pentru care consideră Iranul „pe deplin responsabil”, care au vizat „obiective și instalații civile din țară cu ajutorul rachetelor și dronelor”, care au făcut trei răniți, potrivit biroului de presă din Foujeyra.

Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor consideră că aceste atacuri constituie o „escaladare periculoasă și o încălcare inacceptabilă, precum și o amenințare directă la adresa securității, stabilității și integrității teritoriale a statului”. Emiratele adaugă că își rezervă „dreptul deplin și legitim de a răspunde la aceste atacuri”.

Biroul de presă din Fujairah explică, într-un comunicat, că un „incendiu major a izbucnit” la complexul petrolier din Emiratele Arabe Unite în urma unui atac cu drone iraniene.

„Trei persoane de naționalitate indiană au fost ușor rănite și transferate la spital pentru a primi îngrijirile necesare”, a anunțat biroul de presă din Fujairah într-un comunicat separat.

Două nave au fost ținta unor atacuri separate luni în largul EAU, potrivit agenției britanice de securitate maritimă

Potrivit agenției britanice de securitate maritimă (UKMTO), două nave au fost ținta unor atacuri separate, luni, în apropierea strâmtorii Ormuz.

La ora 16:21, un cargobot a semnalat un incendiu în sala mașinilor, la 36 de mile marine nord de Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Cauza incendiului este deocamdată necunoscută. Toți membrii echipajului sunt teferi și nevătămați.

La ora 14:15, o altă navă a luat foc la aproximativ 14 mile marine vest de Mina Saqr, în Emiratele Arabe Unite. Navele aflate în apropiere au fost chemate să se mențină la distanță de siguranță. Cauza incendiului nu a fost încă identificată.

Cu o zi înainte, un petrolier fusese deja lovit de „proiectile neidentificate”, la 78 de mile marine nord de Foujeyra, în Emiratele Arabe Unite, aparent fără a provoca răniți.

Ursula von der Leyen condamnă o „încălcare flagrantă a suveranității și a dreptului internațional”

„Partenerul nostru, Emiratele Arabe Unite, a fost din nou ținta unor atacuri violente lansate cu rachete și drone din Iran”, a denunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X. „Aceste atacuri sunt inacceptabile și constituie o încălcare flagrantă a suveranității și a dreptului internațional”, a adăugat ea.

Von der Leyen a avertizat asupra „consecințelor directe pentru Europa” și a asigurat că va depune eforturi pentru „calmarea tensiunilor și găsirea unei soluții diplomatice”.

