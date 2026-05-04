Live TV

Emiratele Arabe Unite afirmă că au răspuns unor atacuri cu rachete și drone iraniene. UE: „Încălcare flagrantă a suveranității”

Data actualizării: Data publicării:
A long concrete bridge stretches across a calm river under a hazy sky. Abu Dhabi, UAE
IUn pod lung din beton, deasupra unui râu din Abu Dhabi. Foto: Profimedia
Din articol
EAU califică atacurile iraniene drept o „escaladare periculoasă” și își rezervă dreptul de a răspunde Două nave au fost ținta unor atacuri separate luni în largul EAU, potrivit agenției britanice de securitate maritimă Ursula von der Leyen condamnă o „încălcare flagrantă a suveranității și a dreptului internațional”

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunţat luni că a interceptat trei rachete provenind din Iran deasupra apelor teritoriale ale ţării, în timp ce o a patra rachetă a căzut în mare, relatează Le Monde.

„Sistemul de apărare antiaerian este în acțiune pentru a face față amenințărilor cu rachete și drone provenite din Iran”, a anunțat, pe rețeaua X, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite, care avertizează că zgomotele auzite sunt legate de aceste operațiuni de interceptare.

Acestea sunt primele interceptări de rachete de când EAU şi-au declarat spaţiul aerian liber de ameninţări pe 9 aprilie, ceea ce a coincis cu începutul armistiţiului dintre SUA şi Iran.

„Au fost detectate patru rachete de croazieră venind dinspre Iran către ţară. Trei rachete au fost interceptate cu succes deasupra apelor teritoriale ale ţării, în timp ce o alta a căzut în mare”, a declarat Ministerul Apărării.

EAU a trimis alerte pe telefoanele mobile avertizând asupra potenţialelor ameninţări cu rachete în mai multe emirate, inclusiv la Dubai şi în capitala Abu Dhabi.

Înainte de interceptări, EAU a declarat că sistemele sale de apărare aeriană răspund la o ameninţare cu rachete, îndemnând cetăţenii să rămână într-un „loc sigur”.

Ministerul Educației a anunțat, de asemenea, pe X, introducerea învățământului la distanță, de marți, 5 mai, până vineri, 8 mai, pentru toate grădinițele și școlile primare, private și publice, pentru a „garanta siguranța și bunăstarea comunității educaționale”.

EAU califică atacurile iraniene drept o „escaladare periculoasă” și își rezervă dreptul de a răspunde

Emiratele Arabe Unite au „condamnat ferm” atacurile pentru care consideră Iranul „pe deplin responsabil”, care au vizat „obiective și instalații civile din țară cu ajutorul rachetelor și dronelor”, care au făcut trei răniți, potrivit biroului de presă din Foujeyra.

Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor consideră că aceste atacuri constituie o „escaladare periculoasă și o încălcare inacceptabilă, precum și o amenințare directă la adresa securității, stabilității și integrității teritoriale a statului”. Emiratele adaugă că își rezervă „dreptul deplin și legitim de a răspunde la aceste atacuri”.

Biroul de presă din Fujairah explică, într-un comunicat, că un „incendiu major a izbucnit” la complexul petrolier din Emiratele Arabe Unite în urma unui atac cu drone iraniene.

„Trei persoane de naționalitate indiană au fost ușor rănite și transferate la spital pentru a primi îngrijirile necesare”, a anunțat biroul de presă din Fujairah într-un comunicat separat.

Două nave au fost ținta unor atacuri separate luni în largul EAU, potrivit agenției britanice de securitate maritimă

Potrivit agenției britanice de securitate maritimă (UKMTO), două nave au fost ținta unor atacuri separate, luni, în apropierea strâmtorii Ormuz.

La ora 16:21, un cargobot a semnalat un incendiu în sala mașinilor, la 36 de mile marine nord de Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Cauza incendiului este deocamdată necunoscută. Toți membrii echipajului sunt teferi și nevătămați.

La ora 14:15, o altă navă a luat foc la aproximativ 14 mile marine vest de Mina Saqr, în Emiratele Arabe Unite. Navele aflate în apropiere au fost chemate să se mențină la distanță de siguranță. Cauza incendiului nu a fost încă identificată.

Cu o zi înainte, un petrolier fusese deja lovit de „proiectile neidentificate”, la 78 de mile marine nord de Foujeyra, în Emiratele Arabe Unite, aparent fără a provoca răniți.

Ursula von der Leyen condamnă o „încălcare flagrantă a suveranității și a dreptului internațional”

„Partenerul nostru, Emiratele Arabe Unite, a fost din nou ținta unor atacuri violente lansate cu rachete și drone din Iran”, a denunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X. „Aceste atacuri sunt inacceptabile și constituie o încălcare flagrantă a suveranității și a dreptului internațional”, a adăugat ea.

Von der Leyen a avertizat asupra „consecințelor directe pentru Europa” și a asigurat că va depune eforturi pentru „calmarea tensiunilor și găsirea unei soluții diplomatice”.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Abbas Araghchi
2
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
militari ucraineni
4
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două...
nava MV Hondius
5
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas, după ce au fost...
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!
Digi Sport
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin la birou
Rusia a anunţat un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai
Donald Trump
Trump amenință din nou că „șterge Iranul de pe suprafața Pământului” și spune că armata SUA a distrus șapte ambarcațiuni iraniene
ormuz
O navă sud-coreeană „a luat foc” în urma unei „explozii” în Strâmtoarea Ormuz
sateliti terra pamant
Suedia va lansa zece sateliți militari în spațiu. Motivele invocate de Stockholm pentru dezvoltarea programului
Paris, France - March 16, 2026: A pen indicates the Strait of Hormuz on a Marine Traffic map, symbolizing maritime analysis and strategic planning
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz. SUA dezmint informația
Recomandările redacţiei
dragos pislaru face declaratii
România primește integral 2,62 miliarde de euro din PNRR pentru...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai...
camioane autostrada
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a...
Screenshot 2025-12-13 232740
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru...
Ultimele știri
Guvernul prelungește decontarea energiei pentru irigații până la 31 mai. Alocare de fonduri pentru legumicultori și zootehnie
Guvernul ar putea adopta marţi proiectul privind primele didactice, anunță Pîslaru. „E așteptat avizul Consiliului Legislativ”
Nazare, despre legea salarizării: „Să nu repetăm lecţia pe care România a primit-o în momentul în care a adoptat legea pensiilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două...
Fanatik.ro
O tenismenă l-a scos din minți pe Alexandru Țiriac când a vorbit despre politică: ”Ce declarație idioată”
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Cine este bărbatul care și-a pus capăt zilelor într-o închisoare din Botoșani. Cum l-au găsit colegii de...
Adevărul
Stenograme din ședința PSD înainte de moțiune: Grindeanu spune că PSD „a rezistat asaltului” PNL, iar...
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
ANAF ia la puricat veniturile extrasalariale: ce documente trebuie să păstreze proprietarii și investitorii
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...