Emiratele Arabe Unite cataloghează incidentul FlyDubai drept „atac terorist”: ce armă a folosit copilotul pentru atacarea comandatului

Parchetul din Emiratele Arabe Unite a confirmat sâmbătă că incidentul de miercuri de la bordul cursei FZ1073 operată de Flydubai, care făcea legătura între Dubai şi Tel Aviv, a fost un „atac terorist”, informează agenţiile internaționale citate de Agerpres.

Copilotul l-a atacat pe pilot în interiorul cabinei de pilotaj cu un „topor de urgenţă”, în încercarea de a prelua controlul aeronavei şi de a comite un „atac terorist”, potrivit parchetului emiratez.

Un topor de urgenţă (crash axe, în limba engleză) este un topor uşor, special conceput şi păstrat în cabina de pilotaj a aeronavelor medii şi mari, fiind destinat echipajului de zbor pentru a tăia rute de evacuare prin fuzelaj sau panourile de cabină în cazul unui accident aviatic.

Procurorul general al EAU, Hamad Saif al Shamsi, a declarat că sunt în curs investigaţii pentru a stabili circumstanţele incidentului, motivele şi eventualele legături, precum şi pentru a examina probele fizice şi digitale.

Potrivit Reuters, o sursă având cunoştinţe directe cu subiectul l-a identificat pe copilot drept Hammam al-Hammami, cetăţean omanez. Mai multe detalii despre bărbat, aici.

Editor : B.E.