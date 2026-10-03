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Emiratele Arabe Unite cataloghează incidentul FlyDubai drept „atac terorist”: ce armă a folosit copilotul pentru atacarea comandatului

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Această captură de ecran, preluată dintr-un material video distribuit de AFPTV pe 30 septembrie 2026, arată pasagerii din interiorul zborului flydubai FZ 1073, redirecționat, înainte de plecarea acestuia către Tel Aviv de la aeroportul Tabuk din Arabia Saudită. Foto: Profimedia
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Parchetul din Emiratele Arabe Unite a confirmat sâmbătă că incidentul de miercuri de la bordul cursei FZ1073 operată de Flydubai, care făcea legătura între Dubai şi Tel Aviv, a fost un „atac terorist”, informează agenţiile internaționale citate de Agerpres.

Copilotul l-a atacat pe pilot în interiorul cabinei de pilotaj cu un „topor de urgenţă”, în încercarea de a prelua controlul aeronavei şi de a comite un „atac terorist”, potrivit parchetului emiratez.

Un topor de urgenţă (crash axe, în limba engleză) este un topor uşor, special conceput şi păstrat în cabina de pilotaj a aeronavelor medii şi mari, fiind destinat echipajului de zbor pentru a tăia rute de evacuare prin fuzelaj sau panourile de cabină în cazul unui accident aviatic.

Procurorul general al EAU, Hamad Saif al Shamsi, a declarat că sunt în curs investigaţii pentru a stabili circumstanţele incidentului, motivele şi eventualele legături, precum şi pentru a examina probele fizice şi digitale.

Potrivit Reuters, o sursă având cunoştinţe directe cu subiectul l-a identificat pe copilot drept Hammam al-Hammami, cetăţean omanez. Mai multe detalii despre bărbat, aici.

Editor : B.E.

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