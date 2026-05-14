Emiratele Arabe Unite neagă informațiile despre o vizită secretă a lui Netanyahu în timpul războiului din Iran

Autorităţile din Emiratele Arabe Unite au dezminţit miercuri „informaţiile care circulă” despre o vizită a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu sau a unei delegaţii militare israeliene în ţară, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Emiratele Arabe Unite dezmint informaţiile care circulă despre o presupusă vizită a premierului israelian Benjamin Netanyahu în Emirate sau despre primirea oricărei delegaţii militare israeliene în ţară”, a precizat Ministerul de Externe într-un comunicat miercuri seara.

Biroul premierul israelian a afirmat miercuri că, în timpul războiului dintre ţara sa şi Iran, Benjamin Netanyahu s-a deplasat în secret în Emiratele Arabe Unite, una dintre puţinele ţări arabe care şi-au normalizat relaţiile cu Israelul, şi a fost primit acolo de preşedintele emiratez, şeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Serviciile premierului israelian au salutat „un progres istoric”.

„Emiratele Arabe Unite reafirmă că relaţiile lor cu Israelul sunt publice şi se înscriu în cadrul Acordurilor Avraam, bine cunoscute şi proclamate oficial, şi că acestea nu se bazează pe aranjamente opace sau neoficiale. Prin urmare, orice afirmaţie privind vizite neanunţate sau acorduri ţinute secrete este complet nefondată, cu excepţia cazului în care a fost confirmată oficial de autorităţile competente din Emiratele Arabe Unite”, a scris ministerul emiratez.

Marţi, ambasadorul Statelor Unite în Israel, Mike Huckabee, afirmase că statul evreu a trimis în Emirate sisteme de apărare antiaeriană, precum şi personal însărcinat cu utilizarea acestora, în timpul războiului din Orientul Mijlociu în care ţara din Golf a fost vizată aproape zilnic de rachete şi drone lansate din Iran.

Emiratele, care deţin importante rezerve de petrol, sunt unul dintre principalii aliaţi ai Statelor Unite în regiune şi se numără printre ţările arabe care şi-au normalizat relaţiile cu Israelul, în urma semnării Acordurilor Avraam în timpul primului mandat al preşedintelui american Donald Trump, în 2020.

